Stand: 06.01.2017 08:55 Uhr

Tourismus in Schleswig-Holstein boomt

Die Tourismusagentur Schleswig-Holstein (TASH) spricht von einem regelrechten Boom im Land: Viele Orte haben demnach 2016 Rekordwerte bei den Übernachtungszahlen verzeichnet. Der Trend wird aller Voraussicht noch anhalten. Die TASH geht davon aus, dass 2017 noch mehr Urlauber in den hohen Norden kommen. Die Tourismusexperten sehen für den Schleswig-Holstein-Boom drei Gründe: Aufgrund der weltpolitischen Lage fahren immer weniger Menschen in Länder wie die Türkei oder auch nach Marokko. Stattdessen verbringen sie ihren Urlaub in Deutschland.

Verschiedene Gründe für Aufwärtstrend

Außerdem seien die Unterkünfte moderner und zeitgemäßer geworden, sagt TASH-Sprecher Marc Euler. Als dritten Grund sieht er die neuen Marketingkampagnen des Landes, die nun fruchteten. Nicht nur deutsche Ziele liegen hoch im Trend, auch Österreich und die Schweiz sind stark im Kommen. Auch dort erwarten die Touristiker 2017 noch mehr Urlauber.

Viele neue Hotels an der Nordsee

In diesem Jahr wird an der Nordseeküste Schleswig-Holsteins viel gebaut: Zehn neue Hotels sollen entstehen. Nach einer guten Saison und zahlreichen öffentlichen Investitionen in den vergangenen Jahren wollen laut Nordsee-Tourismus-Service (NTS) nun auch die privaten Investoren nachziehen.

