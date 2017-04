Stand: 03.04.2017 10:01 Uhr

Tornado-Piloten lernen über Jagel

Angehende Tornado-Piloten der Bundeswehr lernen ihr fliegerisches Know-How künftig in Schleswig-Holstein. Mit einem feierlichen Appell wird heute Mittag die vierte Staffel des Taktischen Luftwaffengeschwaders 51 "Immelmann" auf dem Fliegerhorst Jagel bei Schleswig in Dienst gestellt. Damit übernimmt das Geschwader offiziell die fliegerische Ausbildung der deutschen Tornado-Besatzungen. Bislang haben die Flieger ihre Ausbildung in Holloman im US-Bundesstaat New Mexico erhalten.

Aufklärungsspezialisten in der Luft























Bis zu 14 Jets kommen in den Norden

Vor einem Jahr hatte die Bundeswehr entschieden, die Ausbildung aus den USA nach Jagel zu verlegen. Die Jets des Ausbildungszentrums sollen in Schleswig-Holstein stationiert werden. Denn der Unterhalt der deutschen Militärmaschinen in den USA gilt als aufwendig und teuer. Durch die Verlegung der Ausbildung sollen in Jagel 190 zusätzliche Dienstposten entstehen. Die Bundeswehr nutzte Holloman seit 1992, zunächst für die Ausbildung auf F4-"Phantom", seit 1996 auch für "Tornados". Angehende Tornado-Piloten brauchen Hunderte Stunden Theorieunterricht, aber auch Simulatorstunden und rund 50 Übungsflüge.

Künftig deutlich mehr Flugstunden

Die Zahl der Tornados in Jagel steigt durch die Ausbildung von aktuell 23 auf 37. Platz ist dort für insgesamt 45 Maschinen. Insgesamt hat die Luftwaffe 85 Tornados. Durch die Ausbildung der Flieger wird sich die Zahl der Flugstunden von derzeit 3.000 auf künftig 4.300 pro Jahr erhöhen. Nach Angaben eines Sprechers sind das aber immer noch weniger als vor zehn Jahren. Wetterabhängig macht das pro Werktag etwa zehn Starts statt bislang sieben.

Der erste Lehrgang soll in Jagel am 25. April mit fünf Schülern starten. Ab 2018 absolvieren dort 20 Schüler im Jahr ihre Ausbildung. Nach aktuellen Plänen werden die Tornados laufend modernisiert und bis mindestens 2030 genutzt, möglicherweise sogar bis 2040.

Weitere Informationen mit Audio Tornado-Ausbildung in Jagel - mehr Fluglärm? 27.08.2016 19:20 Uhr NDR Info Aus Kostengründen beendet die Luftwaffe die Tornado-Piloten-Ausbildung in den USA. Deshalb wird es mehr Militärflüge über Schleswig-Holstein geben. Bisher bleiben große Proteste aus. mehr 21 Bilder Tornados aus Jagel im Syrien-Einsatz Etwa 250 deutsche Soldaten sind auf dem Flugplatz Incirlik in der Türkei stationiert. Die meisten kommen aus Jagel in Schleswig-Holstein. Ihr Einsatz begann mit einigen Hindernissen. Bildergalerie Tornado-Piloten-Ausbildung künftig in Jagel Statt New Mexico nun Schleswig-Holstein: Nach Informationen des Schleswig-Holstein Magazins will die Bundeswehr die Tornado-Piloten in Jagel ausbilden. Schon im kommenden Jahr soll es losgehen. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 03.04.2017 | 17:00 Uhr