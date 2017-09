Stand: 26.09.2017 13:52 Uhr

Tödliche Disco-Schlägerei: Polizei sucht mit Fotos

Nach einer tödlichen Auseinandersetzung in der Diskothek "Joy" in Henstedt-Ulzburg (Kreis Segeberg) sucht die Polizei mit Fotos und einem Phantombild nach dem mutmaßlichen Täter. Außerdem hat die Staatsanwaltschaft Kiel für Hinweise, die zur Ergreifung des Mannes führen, eine Belohnung von 2.000 Euro ausgesetzt. Der Verdächtige soll auf der Tanzfläche der Diskothek einen 22-Jährigen niedergeschlagen haben - und diesem auf dem Boden liegend einen weiteren Schlag verpasst haben. Das Opfer verstarb laut Polizei wenige Tage später an seinen schweren Kopfverletzungen. Der Vorfall ereignete sich nach Angaben der Beamten in der Nacht von Freitag auf Sonnabend, 1. und 2. September, gegen 4:10 Uhr.

Polizei Norderstedt hofft auf Zeugen

Ein Polizeisprecher beschrieb den mutmaßlichen Täter als 1,70 bis 1,75 Meter groß, kompakte Figur, kräftige Schultern. Demnach hatte der Mann zum Tatzeitpunkt dunkle, kurze Haare. Er trug ein weißes T-Shirt, eine graue Hose und helle Sneaker. Ein nun veröffentlichtes Foto aus dem Videomaterial einer Überwachungskamera der Diskothek zeigt den Verdächtigen dabei, wie er die sogenannte Black Lounge des Clubs verlässt. Mithilfe einer Augenzeugin wurde zudem ein Phantombild angefertigt. Die Polizei Norderstedt bittet Zeugen, sich telefonisch unter (040) 52 80 60 zu melden.

Neue Zeugensuche nach Disko-Schlägerei NDR 1 Welle Nord - Nachrichten für Schleswig-Holstein - 26.09.2017 13:00 Uhr Autor/in: Marei Beermann







