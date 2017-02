Stand: 24.02.2017 14:00 Uhr

Syltverkehr: Es kommt ganz dicke

Bahnkunden an der Westküste kommen nicht zur Ruhe: Seit November fahren alte Ersatzwagen auf der Strecke zwischen Hamburg nach Sylt. Die 90 Wagen der Marschbahn wurden wegen Problemen an den Kupplungen aus dem Verkehr gezogen. Im März und April sind nun auch noch umfangreiche Bauarbeiten an der Strecke im Kreis Nordfriesland geplant. Nach Angaben der Bahn werden Weichen, Gleise und Bahnübergänge erneuert. Die Arbeiten bringen den Fahrplan noch mehr durcheinander. An einem Tag soll es sogar einen Ersatzverkehr per Bus und Fähre geben.

Fahrzeit verlängert sich um drei Stunden

Am 2. April fährt der Bus morgens von Niebüll über die Grenze nach Dänemark. Vom Hafen auf Rømø geht es dann weiter per Fähre nach List. Die Fahrzeit verlängert sich von etwa 30 Minuten auf dreieinhalb Stunden. Die Bahn bittet Pendler, wegen der Grenzkontrollen in Dänemark einen Ausweis mitzubringen.

Videos 02:19 min Verkehrsminister trifft Bahnpendler auf Sylt 09.02.2017 19:30 Uhr Schleswig-Holstein Magazin Verkehrsminister Reinhard Meyer hat auf Sylt mit Geschäftsleuten und Pendlern über die ständigen Probleme beim Bahnverkehr von und nach Sylt gesprochen. Video (02:19 min)

18 Stunden ohne Autozug

Nach Angaben der Bahn fallen immer wieder einzelne Züge aus. Berufspendler, Schüler und Touristen müssen mit erheblichen Einschränkungen rechnen. An diesem Wochenende fangen die Arbeiten noch recht harmlos an: Nur nachts fallen einige Züge zwischen Morsum und Westerland aus. Am 4. und 5. März muss Sylt dann 18 Stunden ohne Autozug auskommen. Und es fallen dann auch zusätzliche Personenzüge aus.

Ostern nur bis Morsum

Vom 10. März an sind dann eine Woche lang auf dem Abschnitt zwischen Husum und Niebüll ausschließlich Busse unterwegs. Drei Wochen lang im April - und damit in den gesamten Osterferien - enden sämtliche Züge nach Sylt morgens und nachmittags bereits in Morsum im Osten der Insel. Nach Keitum und Westerland fahren dann Busse.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 24.02.2017 | 13:00 Uhr