Sturmflut-Schutz: Eidersperrwerk feiert Geburtstag von Oliver Kring

Der Parkplatz hinterm Eidersperrwerk auf der Dithmarscher Seite füllt sich langsam. Die ersten Touristen sind da. Inzwischen kommen Tausende, Jahr für Jahr. Sie wollen das Bauwerk sehen, das zu seinem Baubeginn vor 50 Jahren das größte Küstenschutzprojekt Europas war. Leicht geduckt liegt das Sperrwerk hinter dem Kontrollturm in der Eidermündung zwischen Katingsiel und dem Wesselburener Koog. Seine etwas eigenwillige aber moderne Anmutung hat sich das Bauwerk über die Jahrzehnte erhalten. Elegante und vor allem solide Ingenieurskunst "made in Germany".

29. März 1967: Zwei Ufer, schwache Eiderdeiche und ein Haufen Erde

Vor 50 Jahren sieht es zunächst noch ganz anders aus. Zwei Ufer, ein Haufen Erde - verlängert von Eiderdeichen hüben und drüben, die weder erhöht werden, noch den steigenden Pegeln jüngerer und späterer Sturmfluten standhalten würden. "Der Deichbau war wegen des weichen Bodens an die Grenzen gekommen. Höher ging nicht mehr, weil der Boden das nicht getragen hätte", erklärt der heutige Leiter des Eidersperrwerks, Volker Sönksen. Dafür waren zwischenzeitlich aber die Pläne für das Eidersperrwerk fertig geworden. Endlich - nach der schweren Sturmflut von 1962. Dabei waren zwischen Hamburg und der dänischen Grenze mehr als 300 Menschen ums Leben gekommen. So ein Unglück sollte sich niemals wiederholen. Deshalb sollte nun Europas größtes Küstenschutzprojekt beginnen. Es ist der damalige schleswig-holsteinische Ministerpräsident Helmut Lemke (CDU), der am 29. März 1967 den ersten Spatenstich für das Eidersperrwerk setzt.

Bauwerk der Superlative auch bei den Kosten: 170 Millionen D-Mark

Am 20. März 1973 geht das Eidersperrwerk offiziell in Betrieb. Ministerpräsident Gerhard Stoltenberg (CDU) eröffnet das Zukunftsprojekt. Dafür wurden 170 Millionen D-Mark (87 Millionen Euro) von Bund und Land, 45.000 Kubikmeter Beton, 6.000 Tonnen Stahl sowie 95.000 Tonnen Felsbruchsteine verbaut. Es entstand ein insgesamt fünf Kilometer langer Damm mit dem eingegliederten, gut 250 Meter breiten Sperrwerk in der Mitte, umrahmt von fünf unabhängig voneinander steuerbaren Schleusentoren. Sie sind in Doppelreihe angeordnet, um ein Höchstmaß an Sicherheit zu gewährleisten. Fällt die eine Reihe aus, gibt es eine Zweite. "Und wenn's hier Sturmflut gibt, dann stellen wir auf Eigenversorgung um. Dann springen riesige Aggregate an und heben oder senken die Tore. Und wenn auch das nicht funktioniert, können wir die Tore per Hand ablassen. Das ist wirklich ein Meisterwerk deutscher Ingenieurskunst. Und: Funktioniert - damals und heute auch noch", schwärmt Sperrwerkleiter Sönksen.

100 Sturmfluten überstanden - Überschwemmung bis Flensburg verhindert

Heute ist das Eidersperrwerk aus dem Küstenschutzplan der Westküste und des Landes Schleswig-Holstein nicht mehr wegzudenken: "Das muss man sich erstmal überlegen: Wir steuern von hier aus mit dem Eidersperrwerk die Entwässerung von einem Achtel der gesamten Landesfläche. Sprich: Gäbe es das Eidersperrwerk nicht, müsste man bei einer Sturmflut mit Überschwemmungen bis rauf nach Flensburg rechnen", erklärt Volker Sönksen. Denn sonst würde sich das Wasser aus der Nordsee über die Eider bis nach Rendsburg drücken und dann weiter aus der Eider über die Treene bis kurz vor Flensburg.

Küstenschutz-Anlage mit Nebeneffekt Straßenverbindung und Schleuse

Wie vorausschauend die Ingenieure damals planten, zeigt sich noch in der heutigen Zeit: Neben der Be- und Entwässerung von Eider und Nebenflüssen wird über das Sperrwerk auch die Entsandung der Eider gesteuert. "Außerdem können wir die Eider sozusagen aufpumpen: Wenn mal Schiffe mit größerem Tiefgang durch die Fahrrinne müssen, lassen wir so viel Wasser in die Eider, bis es passt", freut sich Sönksen. Allerdings fahren inzwischen viel weniger Schiffe auf der Eider als noch vor fünf Jahrzehnten. Effekt Nummer zwei: Über den Eiderdamm führt auch eine gut ausgebaute Landesstraße. Der Verkehr wird durch einen 235 Meter langen Tunnel in der Mitte des Sperrwerks geleitet. Die Verbindung von Eiderstedt über den Wesselburener Koog ist im Sommer für Touristen eine willkommene Entlastungsstrecke zwischen St. Peter-Ording, Eiderstedt und der A23 Richtung Hamburg.

Kritiker bemängeln Verluste von Wattflächen

Durch den Bau des Eidersperrwerks sind allerdings auch wichtige und große Wattflächen weggefallen. Das betonen Kritiker seit Langem. Einen echten Ausgleich für die verlorenen Flächen vermissen sie noch immer. "Das stimmt", sagt auch Sönksen. "Aber es sind aus heutiger Sicht auch neue Flächen entstanden. Mit dem Katinger Watt, das unmittelbar hinter dem Sperrwerk auf einigen Quadratkilometern beginnt, haben wir hier wichtige Brutgebiete für Zugvögel gewonnen", so der Sperrwerkleiter. Und über gut 250 neue Brutpaare der Küstenseeschwalbe direkt am Sperrwerk freut sich der Betriebsleiter besonders.

