Streitthema Energiewende: Viel Wind im Landtag

Es ist ein Thema, das viele Menschen in Schleswig-Holstein beschäftigt: der Ausbau der Windenergie und die Frage, wie es weitergeht. Heute Vormittag debattierten die Abgeordneten im Parlament in Kiel darüber. Schnell wurde klar, dass das Thema auch in der Landespolitik für Streit sorgt - vor allem zwischen zwei Ex-Koalitionspartnern. Die Sozialdemokraten bemängelten eine Verzögerung bei der neuen Planung zum Windkraftausbau und warfen den Grünen vor, "ihr Kernthema zu verraten". Die "Jamaika"-Koalition drohe die Energiewende an die Wand zu fahren und die Grünen machten dabei mit, sagte der SPD-Abgeordnete Thomas Hölck.

Rund 6.500 Einsprüche gegen alte Ausbauplanung

Der Grüne Bernd Voß konterte auf die SPD-Vorwürfe und sagte: Immer wenn die SPD im Bund Regierungsverantwortung hatte, sei es schwierig für die Energiewende geworden. Sie gehe den Konzerninteressen aus der traditionellen Energiewirtschaft wie bei Kohle auf den Leim. "So ist die SPD auch an der Rückabwicklung der Energiewende beteiligt."

Der zuständige Minister für ländliche Räume, Hans-Joachim Grote, bekannte sich im Landtag klar zu einem weiteren Ausbau der Windenergie. Sorgen und Einwände der Bürger müssten aber ernst genommen und mit bedacht werden, sagte der CDU-Politiker. In einer Regierungserklärung am Mittwoch hatte Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) gesagt, dass die 6.500 Einsprüche, die gegen die bisherige Planung eingegangen waren, bis Ende des Jahres abgearbeitet sein sollen. Neue, überarbeite Pläne, in denen diese Einsprüche beachtet wurden, soll es dann Mitte 2018 geben.

Grote: Wildwuchs früherer Anlagen zurückbauen Schleswig-Holstein Magazin - 12.10.2017 19:30 Uhr Windkraft-Ausbau in SH: Innenminister Hans-Joachim Grote (CDU) beschreibt vier Bereiche bei der Aufstellung des zweiten Planentwurfs, an denen sich die Landesplanung orientieren soll.







FDP: Ausbau mit Augenmaß

Anfang 2015 hatte das Oberverwaltungsgericht die alten Regionalpläne für Windeignungsgebiete gekippt und damit für Verunsicherung gesorgt. Um den Ausbau voranzutreiben und dabei Wildwuchs zu verhindern, entschied der Landtag in der vorigen Wahlperiode daraufhin, neue Anlagen vorläufig grundsätzlich zu untersagen, zugleich aber Ausnahmen zu erlauben.

Lars Harms vom SSW warnte vor einem Abbruch des laufenden Verfahrens, denn der würde der Windbranche das Genick brechen. Oliver Kumbartzky von der FDP betonte, die "Jamaika"-Koalition breche das laufende Verfahren nicht ab, sondern führe es modifiziert fort. Er sprach von einem Ausbau mit Augenmaß, der synchron zum Netzausbau gestaltet werden solle.

SPD will Nazi-Kürzel bei Kennzeichen verbannen

Gegen Mittag geht es im Landtag dann um Kfz-Kennzeichen, allerdings nicht generell, sondern um solche, die vermuten lassen, dass der Halter eines Wagens eine offensichtlich nationalsozialistische Gesinnung hat. Derartige Zahlen- und Buchstabenkombinationen will die SPD von Nummernschildern verbannen. Die Partei möchte, dass die Landesregierung zusammen mit dem Verfassungsschutz eine entsprechende Liste mit propagandistischen Kombinationen erstellt und die Kfz-Zulassungsstellen landesweit anweist, solche Kennzeichen nicht mehr zuzuteilen. Kennzeichen, die bereits entsprechende Kombinationen haben, sollen geändert werden.

In rechtsextremistischen Kreisen steht zum Beispiel HH für "Heil Hitler" und die 8 wird als Code für den achten Buchstaben des Alphabets, das H, benutzt. So bedeutet 88 also auch "Heil Hitler".

Regionale Unterschiede bei Kennzeichen

In ihrem Antrag verweisen die Sozialdemokraten auf bereits gängige Verfahrensweisen in einigen anderen Bundesländern wie Brandenburg oder Bayern, in denen einige Zahlenkombinationen wie etwa AH 88 in Bayern oder die 18 in Brandenburg verboten sind.

Bundesweit sind in allen Ländern die Buchstabenkombinationen KZ, HJ, NS, SA, SS wegen ihres eindeutigen Bezuges zu Institutionen des NS-Regimes verboten. Darüber hinaus gibt es allerdings regionale Unterschiede, da Kennzeichen Ländersache sind. So sind etwa in Schleswig Holstein zusätzlich zu den genannten Kombinationen die Kombinationen IZ-AN (rückwärts für Nazi) sowie HEI-L verboten. Über den Antrag wird am Mittag beraten.

