Stand: 13.10.2017 11:20 Uhr

Streik bei den Postbanken

Gähnende Leere am Freitag in der Postbank-Filiale in der Kieler Innenstadt. Die Glastüren bleiben geschlossen. Ein Plakat klärt die Kunden auf, die kommen, um Geld einzuzahlen oder eine Überweisung einzureichen, aber nun unverrichteter Dinge wieder gehen müssen. Die Gewerkschaft ver.di hat die Postbank-Mitarbeiter aufgerufen, in einen zweitägigen Warnstreik zu treten. Insgesamt gibt es in Schleswig-Holstein 42 Filialen - nach Einschätzung eines Postbank-Sprechers aus Bonn nehmen an dem Streik aber lange nicht alle teil. Ver.di geht davon aus, dass es vielerorts zu erheblichen Einschränkungen bei der Ausgabe und Entgegennahme von Postsendungen kommen werde.

Postbank-Mitarbeiter wollen mehr Geld

Ende September waren die Tarifverhandlungen zwischen der Postbank und ver.di ergebnislos abgebrochen worden. Die Gewerkschaft fordert für die bundesweit rund 18.000 Postbank-Beschäftigten mehr Geld sowie einen Kündigungsschutz. Der soll nur bis Mitte 2019 gelten. Die Gewerkschaft befürchtet, dass anschließend vielen Mitarbeitern gekündigt werden könnte, um sie dann zu schlechteren Konditionen bei der Eigentümerin der Postbank, der Deutschen Bank, anzustellen. Nun soll es bald eine Urabstimmung geben.

Postbank-Streik im Norden NDR 1 Welle Nord - Nachrichten für Schleswig-Holstein - 13.10.2017 08:00 Uhr Autor/in: Christian Wolf An vielen Türen der Postbank-Filialen kleben heute Warnstreik-Hinweise. Die Gewerkschaft ver.di fordert für die Beschäftigten bessere Arbeitsbedingungen.







0 bei 0 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 13.10.2017 | 13:00 Uhr