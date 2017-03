Stand: 27.03.2017 19:51 Uhr

Strand schrumpft: Erste Hilfe für die Pfahlbauten

Pfahlbauten gibt es nur am breitesten Strand des Landes: in St. Peter-Ording auf Eiderstedt (Kreis Nordfriesland). Die Tourismus-Saison geht jetzt langsam wieder los und täglich sind Hunderte Besucher am Strand unterwegs. Damit sie auf dem Weg zu den Pfahlbauten keine nassen Füße bekommen, gibt es extra lange Holzstege. Aber die helfen nicht mehr überall. Einige Aufgänge stehen bei Hochwasser unter Wasser. Zimmerleute sind jetzt im Einsatz, um die Stege zu verlängern. "Die Leute kamen bei Westwind und Flut nicht mehr zur Strandbar. Das wollen wir ändern", sagt Zimmerermeister Knut Pöhlmann.

St. Peter-Ording: Pfahlbauten werden saniert Schleswig-Holstein Magazin - 27.03.2017 19:30 Uhr Jedes Jahr gehen mehrere Meter vom Ordinger Strand verloren. Schuld ist unter anderem der steigende Meeresspiegel. Der Steg zur Strandbar muss deshalb verlängert und erhöht werden.







Strand schrumpft acht Meter pro Jahr

Der Strand verändert sich ständig. Die Flut trägt den Sand hin und her. Am Ordinger Strand gehen jedes Jahr etwa acht Meter Strand durch Erosion verloren: Die vorgelagerte Sandbank ragt dort besonders weit in die Nordsee hinein. Außerdem trägt auch der Anstieg des Meeresspiegeles dazu bei. Vor fünf Jahren stand das Strandcafe bei Flut noch nicht im Wasser. Mittlerweile läuft das Wasser weiter auf, der Steg reicht nicht mehr aus.

Nordsee nagt an den Pfählen

Damit der um 40 Meter verlängerte und eineinhalb Meter erhöhte Steg der Nordsee standhält, sind alle 5.000 Schrauben aus Edelstahl, die 600 Bohlen aus wetterfestem Lärchenholz und die 18 Pfähle 4,50 Meter tief in die Erde gerammt. In ein paar Tagen wollen die Zimmerleute mit dem neuen Steg fertig sein. In einigen Jahren wird aber auch der nicht mehr ausreichen. Dann müssen sie den ganzen Pfahlbau versetzen oder weiter oben am Strand neu bauen.

