Stand: 27.12.2016 14:07 Uhr

Stegner will Abschiebehaft für Gefährder

Nach dem Anschlag auf einen Weihnachtsmarkt in Berlin diskutieren Politiker weiter über die Sicherheit in Deutschland. Schleswig-Holsteins SPD-Chef Ralf Stegner, der auch stellvertretender Bundesvorsitzender ist, fordert, sogenannte Gefährder dauerhaft in Abschiebehaft zu stecken. Damit meinen die Behörden Menschen, die schwere politisch motivierte Straftaten verüben könnten. "Wenn deren Asylanträge bereits rechtskräftig abgelehnt sind, müssen sie in Haft", sagte Stegner am Dienstag.

"Gefährder dürfen nicht untertauchen"

Stegner sprach sich dafür aus, die aktuellen Gesetze zu überprüfen und bei Bedarf zu verändern. Denn im Moment entscheide ein Richter, ob jemand in Abschiebehaft komme oder nicht. Wichtig sei aber, dass solche Gefährder nicht auf freiem Fuß seien und untertauchen könnten - und so eine Gefahr für andere darstellten. "Was wir in Deutschland aber nicht machen können, ist Präventivhaft", sagte Stegner. "Das geht in einem Rechtsstaat nicht".

CDU: Erkenntnis kommt spät, ist aber richtig

Verwundert über Stegners Forderungen zeigte sich die CDU in Schleswig-Holstein. "Ich finde Abschiebehaft für Gefährder richtig", sagte CDU-Landeschef Daniel Günther NDR 1 Welle Nord. "Aber ich wundere mich darüber, dass ausgerechnet Herr Stegner diese Forderung erhebt, der in Schleswig-Holstein die Abschiebehaft abgeschafft hat." Noch vor zwei Wochen habe Stegner den Antrag der CDU abgelehnt, ein Abschiebegefängnis in Rendsburg wieder zu errichten. "Aber wenn die Erkenntnis spät kommt, ist sie trotzdem richtig", sagte Günther. Stegner entgegnete auf Twitter, sein Vorschlag beziehe sich nicht auf abgelehnte Asylbewerber und Flüchtlingsfamilien allgemein.

Hintergrund der Debatte ist, dass der mutmaßliche Attentäter von Berlin der Polizei als islamistischer Gefährder bekannt war. Davon gibt es laut Bundeskriminalamt in ganz Deutschland momentan etwa 550.

