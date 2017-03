Stand: 24.03.2017 07:20 Uhr

Ministerium lockert Stallpflicht für Geflügel

Zumindest in den nördlichen Teilen Schleswig-Holsteins können Geflügelhalter wieder ein wenig durchatmen: Von morgen an dürfen Hühner, Gänse und Puten wieder im Freien gehalten werden. "Damit schaffen wir erste Erleichterungen für Geflügelhaltungen", sagte Landwirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne). Er betonte aber, dass auch dort bestimmte Schutzvorkehrungen bestehen bleiben.

Infektionsrisiko nicht überall gesunken

Nördlich des Kanals wurde - bis auf zwei Fälle in Brunsbüttel (Kreis Dithmarschen) - die Geflügelpest über einen Zeitraum von fünf Wochen nicht mehr nachgewiesen, teilte das Landwirtschaftsministerium heute mit. Außerdem sinke das Risiko, weil der Wildvogelzug - bezogen auf die für die Geflügelpest relevanten Artengruppen - abklinge. Südlich des Nord-Ostsee-Kanals ist die Lage eine andere. Hier ist der Infektionsdruck laut Habeck weiterhin hoch, sodass die Stallpflicht erhalten bleibt. So muss das Geflügel zum Beispiel in Kiel, Rendsburg-Eckernförde und Dithmarschen im Stall bleiben.

Viele Ausnahmeregelungen

Gelockert wird die Stallpflicht in den Kreisen Schleswig-Flensburg und Nordfriesland. Risikogebiete entlang der Küsten an Nord- und Ostsee (drei Kilometer) sowie an Binnengewässern und Flüssen sind ausgenommen. Auch dort, wo es besonders viel Geflügel gibt, müssen die Tiere im Stall bleiben. Wer sich unsicher ist, ob die Vögel wieder aus dem Stall gelassen werden dürfen, erkundigt sich am besten bei der jeweiligen Gemeinde. Wann es eine landesweite Entwarnung geben wird, ist laut Habeck noch unklar.

