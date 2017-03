Stand: 15.03.2017 12:28 Uhr

Stallbrand in Elpersbüttel: Suche nach der Ursache

Die Ursache eines Stallbrandes in Elpersbüttel bei Meldorf (Kreis Dithmarschen) ist noch unklar. Eine Nachrichtenagentur hatte gemeldet, dass der achtjährige Sohn der Besitzer gekokelt und damit das Feuer gelegt hätte. Eine Polizeisprecherin wollte das nicht bestätigen und wies auf die laufenden Ermittlungen hin. Die Ermittlungen sind demnach noch nicht abgeschlossen. Das Feuer war am Dienstagabend ausgebrochen. Bei dem Brand unmittelbar an der Bundesstraße 5 verendeten laut Feuerwehr Hunderte Tiere - 80 Rinder, 300 Schafe, 500 Lämmer und sechs Pferde.

Löschwasser knapp

Der Alarm wurde gegen 17.20 Uhr ausgelöst. Probleme bereiteten der Feuerwehr eine Photovoltaikanlage auf dem Dach des Stalls, starker Wind und knappes Löschwasser. Die Wasserversorgung im ländlichen Raum sei schwierig, hieß es von der Leitstelle. Laut Einsatzleitung wurde deshalb Wasser aus Gräben und Teichen entnommen. Etwa 60 Feuerwehrleute der Wehren Elpersbüttel, Busenwurth, Meldorf und Gudendorf waren im Einsatz.

Schafe, Rinder und Pferde kommen bei Brand um NDR 1 Welle Nord - 15.03.2017 09:00 Uhr Autor/in: Schaar, Jörn Hunderte Tiere sind bei dem Feuer am Dienstag in Elpersbüttel laut Polizei ums Leben gekommen. Viele der überlebenden Tiere erlitten Rauchvergiftungen. Auch eine Frau musste deswegen ins Krankenhaus.







Brandursache unklar

Die Halle mit den Tieren war nicht mehr zu retten. Auf dem Gehöft kümmerte sich am Abend ein Tierarzt um die überlebenden Tiere. Sie wurden aus den Ställen auf Wiesen gebracht. Vermutlich haben sich viele Tiere eine Rauchvergiftung zugezogen und müssen laut Polizei möglicherweise getötet werden. Die Höhe des Sachschadens ist nicht klar.

