Stand: 03.04.2017 13:49 Uhr

Spargel in SH, so früh wie noch nie!

"Die ganze Welt ist wie verhext, Veronika der Spargel wächst!", so heißt es bei den Comedian Harmonists. Manch einer denkt dabei auch an den Klimawandel und seine Folgen. Nun ragt also schon in Schleswig-Holstein der erste Spargel aus der Erde. Sowohl im Kreis Segeberg als auch im Kreis Herzogtum Lauenburg stechen die Landwirte bereits das Königsgemüse. So früh wie noch nie zuvor.

Spargelsaison in Schleswig-Holstein startet NDR 1 Welle Nord - 03.04.2017 12:00 Uhr Autor/in: Thorsten Philipps







"Das Wetter!"

Viel zu tun deshalb für Spargelbauer Andreas Löding. Er hat seine Felder in Buchholz bei Ratzeburg. Auf die Frage, wie er den super frühen Start mit dem Spargelstechen in diesem Jahr erklärt, meint er: "Das Wetter! Einmal der kalte Winter, der dem Spargel einen notwendigen Kältereiz verpasst hat, damit er schnell austreiben konnte." Und zweitens, so Löding: "Der wärmste März seit vielen Jahren hat den Spargel gut wachsen lassen."

Preis auf Vorjahresniveau

"Der Spargel sieht schon sehr gut aus. Die allerersten Stangen sind im Durchschnitt immer etwas dünner als die Stangen in der richtigen Haupternte. Der Kunde merkt es in dem Sinne ohnehin nicht, weil man auch vom ersten Tag an trotzdem schon einen ordentlichen Anteil an Klasse 1 dabei hat", sagt Löding. Die Preise für die Verbraucher werden nach Ansicht von Löding wohl mit 13 Euro pro Kilo auf Vorjahresniveau bleiben. Die Landwirte hätten mit zunehmenden Kosten zu kämpfen, weil der gesetzliche Mindestlohn gestiegen ist, so Löding.

Landwirtschaftskammer erwartet gute Ernte

Die Landwirtschaftskammer eröffnet die Spargelsaison offiziell erst in der kommenden Woche in Preetz. Insgesamt sollen in Schleswig-Holstein in diesem Jahr rund 1.700 Tonnen Spargel geerntet werden - auf einer Anbaufläche so groß wie 800 Fußballfelder. Und die Ernteaussichten laut Landwirtschaftskammer? Verbraucher und Spargelbauern können sich freuen: So wie es aussieht, wird es wohl eine gute Ernte.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 03.04.2017 | 12:00 Uhr