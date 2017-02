Stand: 17.02.2017 13:53 Uhr

So ein Mist: 120.000 Liter Gülle ausgelaufen

Was für eine Sauerei: In Strenglin im Kreis Segeberg sind am späten Vormittag rund 120.000 Liter Gülle ausgelaufen. Nach Angaben der Feuerwehr war ein Güllebehälter auf einem Privatgrundstück geplatzt. Als die Einsatzkräfte anrückten, war die Jauche bereits in die Kanalisation gelaufen. Die Wehren versuchten umgehend, mit Hilfe von sogenannten Dichtkissen den weiteren Zufluss zu verhindern.

Die Gülle läuft zu allen möglichen Stellen

Die Feuerwehren aus Geschendorf und Klein Rönnau brachten zusätzliche Dichtkissen. Auch Landwirte halfen, die dickflüssige, stinkende Masse im Güllewagen aufzunehmen. Eine Feuerwehr schützte die Klärteiche vor dem Eindringen der Jauche. Am Nachmittag sollten Gräben, Straßen und auch Grundstücke gespült werden, wie ein Feuerwehrsprecher sagte.

Da sich der geplatzte Behälter auf einem der höchsten Punkte im Ort befindet, hat sich die Masse an viele verschiedene Stellen verteilt. 55 Einsatzkräfte von insgesamt fünf Feuerwehren sind im Einsatz. Außerdem sind die Polizei und der Umweltdienst vor Ort. Die Ursache ist noch unklar.

