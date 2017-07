Stand: 13.07.2017 14:32 Uhr

Schüler sammeln Spenden am Sozialen Tag

Raus aus der Schule, rein in die Unternehmen und Geld verdienen: In ganz Schleswig-Holstein haben am Donnerstag wieder tausende Schüler beim bundesweiten Sozialen Tag mitgemacht. Seit 1998 gibt es den schon, initiiert hat ihn der Verein "Schüler helfen Leben" aus Neumünster. Auch wenn nicht mehr ganz so viele mitmachen wie ganz am Anfang: Die Organisatoren sind zufrieden. Ihren Angaben nach macht in diesem Jahr noch jede vierte Schule in Schleswig-Holstein mit.

Müll sammeln am Strand von Timmendorf

Müll sammeln statt Schulunterricht war in Timmendorf angesagt. Rund 200 Schüler des Ostsee-Gymnasiums Timmendorfer Strand (OGT) wühlten dort im Sand. Unter ihnen war auch der elfjährige Benjamin Jahnke, der die Aktion schön, aber auch anstrengend fand. "Wir haben insgesamt 90 Kilo Müll gesammelt", sagte er NDR 1 Welle Nord.

Schon lange dabei: die Immanuel-Kant-Schule aus Neumünster

Insgesamt beteiligten sich 221 Schulen im gesamten Land, darunter auch die Immanuel-Kant-Schule in Neumünster. An dem Gymnasium arbeiteten mehr als 150 Jungen und Mädchen Geld für den guten Zweck. Die Schule engagiert sich seit zehn Jahren für den Sozialen Tag, sagte Schülervertreter Konrad Strehl. "Die meisten Schüler sind total begeistert, weil sie sehen, dass man etwas tun kann. Anders als bei einer anonyme Geldspende." Gerade die Jungen seien voller Euphorie.

Projekt in Jordanien und Serbien unterstützt

Das Geld soll in diesem Jahr im wesentlichen an zwei Projekte gehen. Eines davon liegt an der jordanischen Grenze. Klaas Martens von "Schüler helfen Leben" erzählt: "Das ist ein Jugendprojekt, das da gefördert wird. Da wird eine Bibliothek eingerichtet und das Zentrum wird renoviert."

Das zweite Projekt bringt Flüchtlinge und Heimgekehrte in Serbien zusammen, erklärt Martens: "Da werden Menschen, die mal aus Serbien geflüchtet sind und dann zurückgekehrt sind, zusammengebracht mit Flüchtlingen aus dem Nahen Osten, und die unterstützen sich dann gegenseitig: beim Spracherwerb, beim Schuleinstieg, beim Finden eines Arbeitsplatzes."

Lehrer müssen sich um Sicherheit kümmern

In Schleswig-Holstein müssen Lehrer schriftlich bestätigen, dass die Jobs, die die Schüler bei Unternehmen übernehmen, sicher sind. Damit kommen sie ihrer Aufsichtspflicht nach. Diese schriftliche Absicherung ist laut "Schüler helfen Leben" nur in Schleswig-Holstein vorgeschrieben - andere Bundesländer verzichten auf diesen Nachweis.

Der Verein wurde während des Jugoslawienkrieges von Schülern gegründet worden. Im vergangenen Jahr kamen rund 1,3 Millionen Euro zusammen. Auch für dieses Jahr gehen die Organisatoren von einem ähnlichen Betrag aus.

