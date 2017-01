Stand: 25.01.2017 21:31 Uhr

SH bei Stromkosten weiter benachteiligt

Schleswig-Holsteiner zahlen pro Jahr und Kopf 64 Euro mehr für ihren Strom als beispielsweise Nordrhein-Westfalen. Das hat eine Berliner Energieagentur errechnet. Grund sind die hohen Netzentgelte, die den Strompreis unter anderem in Schleswig-Holstein belasten - in anderen Bundesländern aber nicht. Auch der Beschluss des Bundeskabinetts am Mittwoch ändert daran nichts. Die Bundesregierung will nur einen Teil der Netzentgelte schrittweise abschaffen. Schleswig-Holsteins Energiewendeminister Robert Habeck (Grüne) kritisierte die ungleiche Lastenverteilung.

Habeck: "Gemeinsames Projekt"

Die Netzentgelte machen ein Viertel der Stromkosten aus. Schleswig-Holstein produziert besonders viel Windstrom. Dafür sind neue Stromleitungen nötig. Bei starkem Wind müssen außerdem Anlagen heruntergeregelt und die Betreiber entschädigt werden. Bezahlen müssen das laut Gesetz allein die Stromkunden im Gebiet des Netzbetreibers. Andere Regionen kommen viel günstiger davon, weil dort viel weniger regenerative Energie anfällt. Energiewendeminister Habeck hält das für ungerecht: "Die Bundesregierung versteht immer noch nicht, dass die Energiewende ein gemeinsames Projekt für ganz Deutschland ist", sagte der Politiker. Bei Offshore-Umlage und Kosten für Erdverkabelung sei längst anerkannt, was auch für die Übertragungsnetzentgelte gelten müsse: "Die Kosten müssen von allen gemeinsam getragen werden", sagte Habeck.

Unternehmen schreiben Merkel

Mit demselben Argument fordern rund 90 Unternehmen in einem offenen Brief an die Bundeskanzlerin eine gerechtere Verteilung der Netzentgelte. Netzentgelte würden bei bundesweit einheitlicher Verteilung um zehn Prozent sinken, schreibt der Verband der Schleswig-Holsteinischen Energie- und Wasserwirtschaft (VSHEW) in einer Mitteilung.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 26.01.2017 | 06:00 Uhr