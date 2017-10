Stand: 16.10.2017 18:04 Uhr

Riesenandrang an den drei Unis im Land

An den drei Universitäten in Schleswig-Holstein haben sich in diesem Wintersemester so viele neue Studierende eingeschrieben wie noch nie zuvor. An der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel (CAU) ist die Zahl der Erstsemester im Vergleich zum Vorjahr kräftig gestiegen. Insgesamt gibt es nach Uni-Angaben 5.500 neue Studierende - im vergangenen Jahr waren es noch 500 weniger. Und weil die Erstsemester nicht alle ins Audimax passten, gab es zum Semesterstart sogar zwei Begrüßungsfeiern. Mit jetzt rund 26.500 Studenten stellt die Kieler Uni damit einen neuen Rekord auf.

Doppelter Abi-Jahrgang macht sich weiter bemerkbar

Auch an der Europa-Universität Flensburg (EUF) ist die Zahl der Studenten im Vergleich zum Vorjahr gestiegen - um rund 3,4 Prozent auf fast 5.730. Einen Anstieg verzeichnet auch die Universität zu Lübeck: um 11,1 Prozent auf jetzt fast 4.640 Studierende.

Nach Angaben der Hochschulen kommt der erneute Anstieg nach wie vor durch den doppelten Abitur-Jahrgang. Außerdem steigt auch weiter die Zahl der Abiturienten insgesamt und die entscheiden sich immer häufiger für ein Studium. Daher geht die Kieler Uni auch für die kommenden zwei Jahren von weiter steigenden Zahlen aus. Alle Hochschulen im Land seien gut gewappnet, da alle sich entsprechend auf die Situation eingestellt hätten, so ein Sprecher. So versuchen die Universitäten mit Containern, externen Räumen und einem Kursangebot auch am Wochenende den Ansturm aufzufangen.

