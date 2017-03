Stand: 21.03.2017 10:51 Uhr

Reinsbek: Sohn verletzt Eltern mit Waffen schwer

Die Polizei hat Einzelheiten zu dem Familienstreit in Reinsbek (Kreis Segeberg) bekanntgegeben, der am Montagabend mit drei Verletzten endete. Demnach war ein 19-Jähriger mit seinem jüngeren Bruder aneinandergeraten. Als sich die Mutter einmischte, ging der 19-Jährige nach Angaben der Ermittler mit einem Beil auf sie los und verletzte sie schwer. Den Bruder traf der 19-Jährige mit dem Beil am Bein. Seinen Vater verletzte er mit einem Messer schwer, als dieser ihn in einem Zimmer einsperren wollte. Es folgte eine Flucht zu Fuß. Insgesamt 21 Streifenwagen, mehrere Polizeihunde und ein Hubschrauber der Bundespolizei suchten nach ihm. In der Nacht stellte sich der mutmaßliche Täter auf der Davidwache im Hamburger Stadtteil St. Pauli.

19-Jähriger geht mit Beil und Messer auf Eltern los NDR 1 Welle Nord - Nachrichten für Schleswig-Holstein - 21.03.2017 12:00 Uhr In Reinsbek bei Bad Segeberg ist ein 19-Jähriger mit einem Beil und einem Messer auf seine Eltern und seinen Bruder losgegangen. Seine Flucht endete auf der Davidwache in Hamburg.







19-Jähriger soll heute vor den Haftrichter

Die Hintergründe des Vorfalls sind laut Polizeisprecher Nico Möller bislang unklar. Eine Vernehmung des 19-Jährigen stand am Dienstagmorgen noch aus. Die Ermittler sicherten Spuren im Haus der Familie in Reinsbek. Nachbarn wurden befragt und vom Kriseninterventionsteam betreut. Der mutmaßliche Täter soll im Laufe des Tages dem Haftrichter vorgeführt werden.

