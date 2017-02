Stand: 13.02.2017 20:28 Uhr

Rader Hochbrücke: Neue Risse, neue Bauarbeiten

Auf der Autobahn 7 kann es bis Donnerstag erneut zu Verkehrsbehinderungen auf der Rader Hochbrücke kommen. Autofahrer sollten Geduld mitbringen. Um den Erhalt der maroden Brücke bei Rendsburg zu sichern, wird der Stahlbau in regelmäßigen Abständen überprüft. Nach Angaben des Landesbetriebs für Straßenbau und Verkehr ist es unter dem Hauptfahrstreifen in Richtung Flensburg zu Rissen in Schweißnähten gekommen. Diese sollen von Dienstagmorgen an repariert werden, damit sie sich nicht vergrößern und eine sichere Überfahrt weiterhin gewährleistet ist.

Neue Bauarbeiten an der Rader Hochbrücke NDR 1 Welle Nord - Nachrichten für Schleswig-Holstein - 13.02.2017 17:00 Uhr Experten haben an der Rader Hochbrücke erneut Risse an der Stahlkonstruktion entdeckt. Bis Donnerstag muss die rechte Fahrspur in Richtung Norden tagsüber gesperrt werden.







Eine Spur gesperrt

Um eine erfolgreiche Reparatur zu ermöglichen, dürfen aber keine Fahrzeuge darüber rollen. Der rechte Fahrtstreifen in Richtung Flensburg wird an den folgenden Tagen jeweils von 9.30 bis 15 Uhr als Tagesbaustelle gesperrt. Nur der linke Fahrstreifen ist frei. Dort gilt ein Tempolimit. Über die aktuelle Lage auf den Straßen informiert das NDR Verkehrsstudio.

Erst im vergangenen Sommer musste kurzfristig in Richtung Flensburg eine Spur gesperrt werden, weil Experten bei Routinekontrollen Schäden an der Stahlkonstruktion festgestellt hatten.

Neue Brücke bis 2030

Die Rader Hochbrücke hält nach Berechnungen von Statikern noch bis 2026. Bis dahin soll die erste Fahrbahnseite einer neuen Brücke fertig sein. Dann wird das alte Bauwerk abgerissen und im Anschluss die zweite Hälfte der neuen Konstruktion gebaut. Die komplette, neue Brücke soll 2030 fertig sein.

