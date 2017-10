Stand: 04.10.2017 17:53 Uhr

Leichensuche: Mordkommission ermittelt auf Amrum

Wo ist Ceetin K.? Der 28-jährige Flüchtling aus dem Irak lebte auf Amrum (Kreis Nordfriesland). Doch schon seit April gibt es laut Polizei von ihm kein Lebenszeichen mehr. Am Mittwoch suchten nun 40 Mitarbeiter von Polizei und Technischem Hilfswerk nach dem Mann. Auch sechs Leichenspürhunde waren im Einsatz, da die Polizei nach eigenen Angaben befürchtet, dass der 28-Jährige einem Gewaltverbrechen zum Opfer gefallen ist.

Zunächst drei Männer vermisst

Der Mann war seit November 2015 auf der Insel. Im April verschwanden er und zwei weitere Männer plötzlich. Nachdem von ihnen über Wochen jede Spur fehlte, suchte die Polizei öffentlich nach den Vermissten. Die Beamten vermuteten damals, dass die drei Männer zusammen unterwegs waren. In dieser Zeit habe es keine Hinweise auf mögliche Straftaten und auch keine Vermutung gegeben, dass einer von ihnen in einer gefährlichen Situation sein könnte, so eine Polizeisprecherin.

Polizeisprecherin zur Suchaktion auf Amrum NDR 1 Welle Nord - Nachrichten für Schleswig-Holstein - 04.10.2017 18:00 Uhr Autor/in: Lukas Knauer Polizeisprecherin Sandra Otte berichtet von der Suche nach einem vermissten Flüchtling auf Amrum. Das Suchteam schläft in einer Zeltstadt auf der Insel.







0 bei 0 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Im Juli tauchten dann zwei der drei Männer wieder auf - auf einer Fähre von Amrum nach Dagebüll. Sie konnten keine Angaben darüber machen, wo sich der vermisste Flüchtling aufhielt. Die Beamten vermuteten damals, dass er wohl alleine unterwegs ist.

Keine Hinweise auf Mann

Doch weder in der realen noch in der virtuellen Welt konnte die Polizei laut einer Sprecherin Hinweise auf den Mann finden. Es habe keine Kontobewegungen gegeben, er habe sein Handy nicht genutzt und sei auch nicht in sozialen Netzwerken aktiv gewesen. Nach dem jetzigen Stand der Ermittlungen der Kriminalpolizei hat der 28-Jährige die Insel nicht verlassen. Da er das letzte Mal auf Amrum gesehen worden sei, werde nun dort nach ihm gesucht. Die Suchaktion geht am Donnerstag weiter - auch dann wieder mit Leichenspürhunden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 04.10.2017 | 18:00 Uhr