Stand: 26.10.2017 08:16 Uhr

Polizei fasst mutmaßlichen Schleuser in Strande

Die Bundespolizei hat in Strande (Kreis Rendsburg-Eckernförde) einen mutmaßlichen Schleuser festgenommen. Der Mann soll mitverantwortlich für den Tod von 54 Menschen sein. Der 27-jährige Iraker bereite mit zwei Helfern offenbar die Schleusung Hunderter Flüchtlinge von der Türkei nach Griechenland vor. Bei der Fahrt übers Mittelmeer soll das Flüchtlings-Boot zerbrochen sein.

54 der Flüchtlinge kamen bei dem Unglück vor rund zwei Jahren ums Leben. Kurze Zeit später kam der Iraker nach Angaben der Kieler Staatsanwaltschaft nach Deutschland, um Asyl zu beantragen.

Lebte mit Aufenthaltsgenehmigung in Strande

Der Mann lebte mit einer Aufenthaltsgenehmigung in Strande bei Kiel - gemeinsam mit seiner Frau und einem Kind. Er sitzt inzwischen in Untersuchungshaft in Neumünster. Die Ermittlungen sollen laut Oberstaatsanwalt Axel Bieler möglichst zeitnah abgeschlossen werden, damit Anklage gegen den Tatverdächtigen erhoben werden kann.

Flüchtlinge geben Hinweise auf Iraker

In einem Bericht der "Kieler Nachrichten" sagte Bieler, dass man zwar auch im Norden mit Schleusern zu tun habe. "Aber das ist schon ein herausragender Fall für uns." Die Bundespolizei habe die Kieler Staatsanwaltschaft nach Hinweisen von Flüchtlingen kontaktiert. Wird der Iraker schuldig gesprochen, erwarten ihn laut Bieler bis zu 15 Jahre Haft.

