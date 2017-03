Stand: 11.03.2017 15:52 Uhr

Pinker Protest für Gleichstellung von Frauen

Pink soweit das Auge reicht: Mit rosa Wollmützen, Luftballons und Plakaten haben am Sonnabend in Lübeck Frauen und Männer für die Gleichstellung von Frauen in allen gesellschaftlichen Bereichen demonstriert. Der "Women's March" lief mitten durch die Innenstadt - unter dem Motto "grenzenlose Solidarität". Die Polizei sprach von etwa 1.000 Teilnehmern.

Politiker vieler Parteien dabei

Frauen müssten der vermeintlichen Männerwelt von US-Präsident Donald Trump und den Rechtspopulisten in ganz Europa klarmachen, dass Frauenrechte Menschenrechte seien, sagte die Organisatorin Katjana Zunft von der Lübecker Linkspartei. Politiker verschiedener Parteien und Vertreter der Kirche beteiligten sich an der Aktion.

Der "Women's March" von Lübeck lehnt sich an den "Women's March on Washington" an. Der fand einen Tag nach der Amtseinführung von US-Präsident Donald Trump statt - am 21. Januar 2017. Die Menschen gingen, auch an anderen Orten in der USA, für Menschen- und Frauenrechte auf die Straße.

Etwa 1.000 Teilnehmer bei "Women's March"











Weitere Informationen Kolumne: Durch die Blume Frauen verdienen weniger, sind mehr Bedrohungen ausgesetzt. Deshalb ist der Weltfrauentag wichtig - um daran zu erinnern. Und nicht, um Rosen zu verschenken, meint Julia Heyde de López. (08.03.2017) mehr 05:22 min Sexismus-Umfrage zum Weltfrauentag Haben wir die Gleichberechtigung geschafft? Ja, sagen die Männer. Komisch, die Frauen sehen das irgendwie anders. (06.03.2017) Video (05:22 min) "Religionsfreiheit als Totschlagargument" Kaum ein Thema erhitzt zurzeit so sehr die Gemüter, wie die Diskussion um die Vollverschleierung. Die Frauenrechtlerin und Anwältin Seyran Ates plädiert in ihrem Kommentar für ein Burka-Verbot. (18.08.2016) mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 11.03.2017 | 17:00 Uhr