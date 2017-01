Stand: 16.01.2017 12:52 Uhr

Osterrönfeld: Gasofen Grund für Hausexplosion?

Ermittler der Polizei suchen weiter nach der Ursache der Explosion in einem Einfamilienhaus in Osterrönfeld (Kreis Rendsburg-Eckernförde). Nach Angaben der Polizei verdichten sich die Hinweise, dass ein Gasofen in dem Gebäude explodierte. Beamte prüfen nun unter anderem, ob der Ofen regelmäßig gewartet wurde. Bei der Explosion am Sonntag waren fünf Menschen verletzt worden. Zwei Schwerverletzte wurden mit einem Rettungshubschrauber in Spezialkliniken nach Lübeck und Hamburg gebracht. Einsatzkräfte hatten am Sonntagabend Teile des Hauses niedergerissen. Laut Feuerwehr bestand die Gefahr, dass der Giebel auf das Nachbarhaus stürzt. Das steht nur eineinhalb Meter entfernt. Beim Abriss des Gebäudes wurden der Gasofen sowie Gasflaschen gefunden.

Gasexplosion in Osterrönfeld Schleswig-Holstein Magazin - 15.01.2017 19:30 Uhr Bei einer Explosion in einem Einfamilienhaus in Osterrönfeld wurden fünf Menschen verletzt, zwei von ihnen schwer. Die Polizei ermittelt nun, was zu der Explosion geführt hat.







Umliegende Häuser evakuiert

Nachbarn hatten am Nachmittag die Explosion gehört und riefen die Feuerwehr. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand das Haus bereits komplett in Flammen. Darin befand sich zu diesem Zeitpunkt aber noch ein Mensch. Einsatzkräfte hätten den Rollstuhlfahrer unter Atemschutz aus dem Gebäude gerettet, sagte Gemeindewehrführer Thomas Reichert. Für die Lösch- und Rettungsarbeiten wurde die Dorfstraße zeitweise voll gesperrt. Die Feuerwehr konnte verhindern, dass die Flammen in dem eng bebauten Wohngebiet auf die umliegenden Häuser übergriffen.

