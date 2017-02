Stand: 08.02.2017 11:06 Uhr

Offenbar Tausende an Warnstreik beteiligt

Zweiter Aktionstag im aktuellen Tarifstreit des öffentlichen Dienstes der Länder: Nachdem in Schleswig-Holstein in der vergangenen Woche die Beschäftigten des Landesbetriebs Straßenbau und Verkehr für einen Tag in den Warnstreik getreten waren, legten heute Mitarbeiter in verschiedenen Bereichen des öffentlichen Dienstes ihre Arbeit nieder. Durch Lübeck zum Beispiel zogen am Morgen gut 300 Demonstranten mit Trillerpfeifen, roten Warnwesten und Transparenten. Mit dabei waren unter anderen Beschäftigte des Universitätsklinikums Schleswig-Holstein (UKSH), der Hochschulen, der Straßenmeisterei, der Polizei und der Feuerwehr. Ein Sprecher der Gewerkschaft ver.di schätzte, dass sich im ganzen Land einige tausend Beschäftigte an den Warnstreiks beteiligten.

Gewerkschaft will Bewegung erzwingen

Hintergrund ist, dass die zweite Runde der Tarifverhandlungen für den öffentlichen Dienst der Länder Ende Januar ohne Ergebnis geblieben war. Sechs Prozent mehr Geld fordert ver.di für Angestellte des öffentlichen Dienstes. Die Tarifgemeinschaft der Länder hält die Forderung für zu hoch. "Wenn die Tarifgemeinschaft der Länder keine konkreten Angebote macht, dann müssen wir dafür sorgen, dass sich die Gegenseite bewegt", sagte eine ver.di-Sprecherin im Vorfeld.

Ausstand unter anderem auch an Schulen

Von den Warnstreiks betroffen sein könnten laut ver.di zum Beispiel auch das Landeslabor und das Landesamt für Vermessung in Neumünster sowie die Uni Kiel. Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) in Schleswig-Holstein hat Tarifbeschäftigte an Schulen zu einem ganztägigen Warnstreik aufgerufen - mit Kundgebungen in Itzehoe und Neumünster. GEW, ver.di und Gewerkschaft der Polizei wollen gemeinsam in Kiel demonstrieren.

Fremdfirmen übernehmen Winterdienst

Auch Mitarbeiter der Straßenmeistereien in anderen Teilen des Landes haben ihre Arbeit niedergelegt. Der Winterdienst soll aber sichergestellt sein. In Eckernförde zum Beispiel sind Fremdfirmen mit Streufahrzeugen unterwegs. Beschäftigte des Küstenschutzes legten ebenfalls die Arbeit nieder.

Einschränkungen am Hamburger Flughafen

In Hamburg hat ver.di die Mitarbeiter der Flugzeug- und Gepäckabfertigung, des Terminal-Busverkehrs und des Reinigungsdienstes zum Warnstreik aufgerufen. Die Arbeitsniederlegungen sollen sich auf die Frühschicht beschränken. Der Flughafen schließt nach Angaben einer Sprecherin Auswirkungen auf den Flugverkehr nicht aus, will diese aber so gering wie möglich halten.

Übergabe einer Streikresolution

Am Mittag plant ver.di in Schleswig-Holstein eine zentrale Streik-Kundgebung in den Holstenhallen Neumünster. Auch der dbb Beamtenbund Schleswig-Holstein fordert mehr Geld für die Beschäftigten im öffentlichen Dienst. Die Gewerkschaft will am Nachmittag vor dem Finanzministerium für mehr Geld demonstrieren und eine Resolution mit tariflichen und politischen Forderungen an Finanzministerin Monika Heinold (Grüne) übergeben.

2,2 Millionen Beschäftigte betroffen

Die dritte Verhandlungsrunde soll am 16. Februar beginnen. Es geht um die Gehälter von rund einer Million Angestellten der Länder. Das Tarifergebnis soll auch auf die Beamten sowie Versorgungsempfänger übertragen werden. Insgesamt sind laut ver.di von der Tarif- und Besoldungsrunde 2,2 Millionen Beschäftigte betroffen.

