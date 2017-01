Stand: 10.01.2017 19:42 Uhr

Obdachlos in Lübeck: "Der Grat ist schmal"

Einrichtungen wie das Männer-Obdachlosenheim Bodelschwingh-Haus in Lübeck stoßen zur Zeit an ihre Grenzen. Die Zahl der Wohnungslosen steigt. Beratungsstellen und Notunterkünfte der Diakonie zählten 2014 noch 5.500 Hilfesuchende. Ein Jahr später waren es bereits 6.500 Menschen. Für 2016 schätzt die Diakonie, dass bereits etwa 10.000 Menschen im nördlichsten Bundesland ohne Wohnung waren. Besonders angespannt sei die Lage in den Städten Flensburg, Kiel, Neumünster und Lübeck. Trotzdem sagt der Leiter des Heims in Lübeck, Lothar Lachetta, nie "Nein", wenn jemand vor seiner Tür steht. In einer der vergangenen Nächte schliefen 66 Männer in der Unterkunft, die eigentlich nur 48 Plätze hat. Auch auf den Fluren liegen Matratzen.

Mehr als ein Schlafplatz

Zeit spiele keine Rolle, wenn ihn jemand um Hilfe bittet, berichtet Lachetta dem Schleswig-Holstein Magazin. Die Obdachlosen bekommen nicht nur einen warmen Schlafplatz, sagt Lachetta. Er spricht einfach viel mit den Männern - darüber, wie es für sie weitergehen kann. Lachetta ist Anti-Gewalt-Trainer. Sein Vater vermietete einst Sozialzimmer im Lübecker Seemannsheim. Lachetta hat die soziale Ader übernommen. Elf Angestelle arbeiten mit ihm im Schichtdienst und kümmern sich um die wohnungslosen Männer. "Was ich vor allem gelernt habe, ist, dass es jeden treffen kann", erzählt der Heimleiter. "Auch wenn man vorher eine gut gehende Arztpraxis hatte. Der Grat ist schmal."

"Wichtig ist, dass man empathisch ist"

Der 24 Jahre alte Konstantin sagt, er sei vor drei Jahren von seinen Eltern rausgeschmissen worden, "weil es richtig großen Stress gab". Er ist auf der Durchreise nach Berlin. Vielleicht geht er ein paar Tage schnorren, um das Geld für die Fahrkarte rauszuhaben. Lachetta gibt ihm Tipps für die nächsten Schritte. "Wichtig ist, dass man empathisch ist", sagt der gelernte Pfleger. Auf aufgesetzte Geschichten oder den erhobenen Zeigefinger hätten die Männer keinen Bock. "Das haben sie schon zu oft gehört."

