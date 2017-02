Stand: 11.02.2017 09:43 Uhr

Nordfriesland: Feuerwehr für alle

Die Feuerwehr ist zur Stelle, wenn es brennt. Was aber, wenn sie selbst in Not ist? Mitgliederschwund und Nachwuchsmangel treffen die Feuerwehren in Schleswig-Holstein seit Jahren schwer. Der Kreisfeuerwehrverband Nordfriesland setzt sich aktiv dagegen ein und ruft zum Mitmachen auf: Heute ist Tag des offenen Feuerwehrhauses. Von 17 bis 21 Uhr beteiligen sich viele Wehren im Kreis und zeigen Besuchern, was der Dienst in der Feuerwehr konkret bedeutet und weshalb es so wichtig ist, sich zu engagieren. "Stellen Sie sich vor, Sie sind in Not. Sie wissen sich nicht anders zu helfen, als den Notruf 112 zu wählen - und keiner kommt", bringt es Kreisbrandmeister Christian Albertsen auf den Punkt. "Ich möchte mir diese Situation für mich selbst nicht vorstellen."

Nordfrieslands Feuerwehr in Zahlen

In Nordfriesland sind laut Kreisfeuerwehrverband derzeit 5.411 Menschen Mitglied in den 130 Freiwilligen und zwei Pflichtfeuerwehren. Nach wie vor beteiligen sich nur wenige Frauen: Ihr Anteil liegt bei 6,7 Prozent; das Durchschnittsalter der Mitglieder bei 40,3 Jahren. Insgesamt 3,3 Prozent der Nordfriesen sind Mitglied in einer Feuerwehr. Ein großer Teil der aktiven Mitglieder kommt dabei aus der Jugendfeuerwehr. "Dafür sind wir sehr dankbar, aber hier ist auch eine Ungewissheit, ob sie bleiben", sagt Albertsen. Zukünftige Arbeitsplätze, Zweitjobs, Familiengründung, Interessen- und Wertewandel - das sind nur einige Faktoren, die dem Dienst in der Feuerwehr im Weg stehen und die Mitgliederzahl weiter schwinden lassen könnten. Zum dritten Mal macht die Feuerwehr in Nordfriesland mit einem Tag der offenen Tür kreisweit Eigenwerbung. Die Idee dazu hatte Andreas Petersen aus Kampen, er ist Amtswehrführer des Amtes Landschaft Sylt.

Diese Wehren können Sie besuchen Amt Nordsee-Treene: Friedrichstadt, Koldenbüttel, Mildstedt, Rantrum, Seeth, Winnert, Wittbek, Nordstrand

Amt Eiderstedt: St. Peter-Ording, Oldenswort, Tating, Tetenbüll, Tönning

Amt Viöl: Haselund, Hoxtrup, Oster-Ohrstedt, Schwesing, Sollwitt-Pobüll, Wester-Ohrstedt

Amt Mittleres Nordfriesland: Bredstedt

Amt Südtondern: Achtrup, Humptrup, Galmsbüll (17 bis 19 Uhr), Leck (10 bis 14 Uhr), Oster-Schnatebüll-Klintum, Stadum (14.30 bis 17 Uhr), Süderlügum

Amt Landschaft Sylt: Kampen

Zeit: 17 bis 21 Uhr (wenn nicht anders angegeben)

Freiwillige Hilfe nicht selbstverständlich

Es muss nicht immer ein Haus brennen oder ein Verkehrsunfall passieren. Es gibt genug andere Situationen, in denen Menschen über den Notruf 112 die Feuerwehr zur Hilfe rufen. Diese Hilfe kommt laut Albertsen in den meisten Fällen auf freiwilliger Basis. "Die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehren machen das aus Überzeugung, aus Eigenerfahrung oder einfach aus Hilfsbereitschaft", sagt er. Dass viele Bürger die Hilfe trotzdem als selbstverständlich wahrnehmen, findet Albertsen schade. Anderen zu helfen, sei leider etwas in Vergessenheit geraten. Dabei ist aus seiner Sicht ein gegenseitiges Geben und Nehmen wichtig. "Wir werden zukünftig das an Hilfe bekommen, was wir selber bereit sind, an Hilfe zu geben."

Besuch auch rund ums Jahr möglich

Für die Feuerwehren im Land ist momentan die Zeit der Feuerwehrfeste und Jahreshauptversammlungen - darum nehmen am Tag des offenen Feuerwehrhauses weniger Wehren teil als im letzten Jahr. Allerdings können Interessierte auch an anderen Tagen die Freiwilligen Feuerwehren besuchen - zum Beispiel an ihren Dienstabenden. Informationen dazu bieten viele Wehren auf ihren Facebook- oder Internetseiten an.

