Nord-Grüne wollen es anders machen als im Bund

Die schleswig-holsteinischen Grünen gehen weiter auf Distanz zu den Bundes-Grünen. Das hat Monika Heinold auf dem Landesparteitag in Kiel noch einmal deutlich gemacht. Mit Blick auf die schlechten Umfragewerte im Bund sagte die Spitzenkandidatin zur Landtagswahl 2017 in ihrer Rede: Man wolle Drive und Energie aus Schleswig-Holstein nach Berlin tragen. "Einen schlechten Trend kann man nur drehen, indem man eigenständig, glaubwürdig und selbstbewusst seinen Kurs vertritt", meinte Heinold weiter.

Göring-Eckardt hofft auf Rückenwind aus dem Norden

Die Spitzenkandidatin der Grünen zur Bundestagswahl, Katrin Göring-Eckardt, war überraschend zum Parteitag nach Kiel gereist. Sie findet es in Ordnung, dass die Landespartei einen eigenen Kurs fährt. Sie erhoffe sich Rückenwind von den Nord-Grünen, sagte Göring-Eckardt. Heinold setzte sich auch von der Wirtschaftspolitik des Kieler Koalitionspartners SPD ab. Die Wirtschaftspolitik im Norden müsse nachhaltiger werden. Im Konflikt um Öl-Erkundungsbohrungen im Wattenmeer hätten die Grünen eine rote Linie gezogen, sodass Wirtschaftsminister Reinhard Meyer (SPD) habe zurückrudern müssen, meinte Heinold. Erneut distanzierte sie sich von den Prioritäten der SPD in der Kita-Politik: "Anders als bei der SPD hat für uns Qualität Vorrang vor Beitragsfreiheit". Und für die Grünen habe Schulbau Priorität vor Straßenbau. "Lieber Schlaglöcher als Wissenslücken."

Kampf um Listenplätze - Amtsberg auf Platz eins

Im Mittelpunkt der eintägigen Sitzung steht die Aufstellung der Kandidaten für die Bundestagswahl im September. Auf den ersten Platz der Landesliste wurde am Nachmittag Luise Amtsberg gewählt. Sie sitzt zurzeit für die schleswig-holsteinischen Grünen im Bundestag - genauso wie Konstantin von Notz und Valerie Wilms. Die beiden streben erneut aussichtsreiche Listenplätze an. Zahlreiche weitere Bewerber stellen sich zurzeit beim Landesparteitag im Wissenschaftszentrum in Kiel den Delegierten vor - jeder mit einer kleinen politischen Rede.

Grünen-Landesvorsitzende optimistisch

Nach Angaben der Grünen-Landesvorsitzenden Ruth Kastner gibt es gute Bewerber, unter ihnen auch die Staatssekretärin von Umweltminister Robert Habeck, Ingrid Nestle. Angesichts sinkender Umfragewerte der Grünen auf Bundesebene ist Kastner entspannt, was die Landtagswahl in Schleswig-Holstein angeht. Man habe immer einen Vorsprung im Vergleich zum Bundestrend - davon gehe sie weiterhin aus, so Kastner.

Drei Dringlichkeitsanträge vorgesehen

Neben der Aufstellung der Landesliste für die Bundestagswahl wird es in Kiel auch drei Dringlichkeitsanträge geben. Die Themen: die Oxidation der Brennstäbe im Kernkraftwerk Brokdorf, die Diskussion um Ölbohrungen im Wattenmeer und der Umgang mit der Geflügelpest.

Grüne: Heinold zur Spitzenkandidatin gekürt Schleswig-Holstein Magazin - 28.01.2017 19:30 Uhr Mit 98,3 Prozent ist Monika Heinold zur Spitzenkandidatin der Grünen für die Landtagswahl in Schleswig-Holstein gewählt worden. Mehr Gerangel gab es um Platz zwei und fünf.







