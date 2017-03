Stand: 16.03.2017 08:15 Uhr

New Energy setzt auf Alltags-Innovationen

Dämmstoffe, Elektro-Autos oder große Batteriespeicher für Solarenergie: Die Messe New Energy in Husum setzt von heute an auf erneuerbare Energien für den Hausgebrauch. 150 Aussteller wollen bei der 14. Auflage dabei sein. Zur Eröffnung um 10 Uhr erwarten die Veranstalter unter anderem Energiewendeminister Robert Habeck (Grüne), Wirtschaftsminister Reinhard Meyer (SPD) und Landtagspräsident Klaus Schlie (CDU). Bis Sonntag rechnen die Organisatoren mit etwa 10.000 Besuchern.

Strom speichern statt abgeben

Elektroautos und -räder stehen zum Ausprobieren bereit. Die Reichweiten der neueren Modelle haben sich laut Messechef deutlich verbessert. Durch die verbesserte Akkutechnik lohnen sich zunehmend auch Energiespeicher in Kombination mit einer neuen Photovoltaikanlage für Hausbesitzer. Wer den Solarstrom ins Netz abgibt, bekommt nur noch zwölf Cent pro Kilowattstunde - das ist deutlich weniger als der Strompreis. Deshalb wird es interessant, die Energie für den Eigenverbrauch zwischenzuspeichern.

Auch die Hersteller effizienter Heizungstechnik erklären auf der Messe die Funktion ihrer Anlagen. Knapp 40 Vorträge und Diskussionen über Energiepolitik, Visionen und Technik sollen das Programm der New Energy in Husum abrunden.

