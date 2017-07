Stand: 23.07.2017 15:08 Uhr

Neuer Offshore-Windpark vor Sylt ist in Betrieb

Der Nordsee-Windpark "Sandbank" mit 72 Anlagen hat am Sonntag offiziell seinen Betrieb aufgenommen. Die letzte Anlage wurde am Freitag errichtet, damit wurde der Park drei Monate früher fertig als geplant. "Sandbank" ist nach dem Offshore-Windpark "Dan Tysk" das zweite gemeinsame Projekt von Vattenfall und den Stadtwerken München. Er liegt rund 90 Kilometer westlich von Sylt und hat laut Vattenfall rund 1,2 Milliarden Euro gekostet.

Offshore-Windpark "Sandbank" liefert Strom NDR 1 Welle Nord - 23.07.2017 13:00 Uhr Autor/in: Cassandra Arden Etwa drei Monate früher als erwartet ist der Windpark "Sandbank" offiziell in Betrieb gegangen. Die 72 Anlagen stehen rund 90 Kilometer vor der Küste von Sylt.







Es wird noch mehr gebaut

Der Windpark hat eine Gesamtleistung von 288 Megawatt. Damit können rein rechnerisch rund 400.000 Haushalte mit Strom versorgt werden. Das entspräche etwa allen Haushalten in Kiel, Lübeck, Neumünster und im Kreis Rendsburg-Eckernförde zusammen genommen. Alle Windräder, die derzeit in Nord und Ostsee stehen, kommen auf insgesamt knapp 5.000 Megawatt. Die Bundesregierung plant, die Leistung bis 2030 zu verdreifachen. Die Branche selbst will noch höher hinaus und bis dahin 25.000 Megawatt in Nord- und Ostsee produzieren. Rückenwind gibt es von Energiewendeminister Habeck. Wenn die Klimaziele eingehalten werden sollen, müsse mehr Windkraft an Land und auf See erzeugt werden, so Habeck.

