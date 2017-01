Stand: 05.01.2017 18:24 Uhr

Neuer Kegelrobbenbaby-Rekord auf der Düne

Alle Jahre wieder ist die Helgoländer Düne der "größte Kreißsaal" der Deutschen Bucht - wenn dort Kegelrobben zwischen Anfang November bis etwa Mitte Januar ihre Jungen zur Welt bringen. Nach dem Rekord vom vergangenen Jahr mit 317 Jungtieren, gibt es in dieser Wurfzeit nach Angaben von Helgolands Tourismusdirektor Klaus Furtmeier mit 352 Kegelrobbenbabys einen neuen Höchststand. Die Robben-Kinderstube ist ein Zuschauermagnet: "Dieses einzigartige Naturschauspiel lockt seit vielen Jahren immer mehr Wintergäste, Naturfotografen und Filmteams nach Helgoland, schließlich gibt es das europaweit in dieser Form nur auf Deutschlands einziger Hochseeinsel zu sehen", berichtet Furtmeier.

Mit der ständig wachsenden Zahl von Tieren und Wintergästen auf der Düne sind laut Furtmeier auch die Anforderungen an ein intelligentes Kegelrobbenmanagement gestiegen. Für ein harmonisches Miteinander von Mensch und Tier kümmern sich die Dünenrangerin, der Seehundjäger und der Verein Jordsand e.V. um die Information der Gäste und die Besucherlenkung. Neben verschiedenen Aussichtplattformen, die bereits vor einigen Jahren errichtet wurden, gab es in diesem Winter zusätzlich einen Panorama-Weg am Nordstrand-Dünengürtel.

