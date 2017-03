Stand: 28.03.2017 11:33 Uhr

Mops und Co: "Nicht süß, sondern gequält"

Kleiner Kopf, riesige Augen, keine Nase: Shih-Tzu-Hündin "Sushi" bekommt kaum noch Luft. Halterin Inga Christiansen hat sich wegen der Atemnot an Friedrich Röcken in Schleswig gewandt. Er ist Experte für die sogenannte Qualzucht bei Hunden - und kämpft zusammen mit der Bundestierärztekammer unter anderem gegen das Wegzüchten von Nasen. Englische und Französische Bulldoggen, Möpse oder eben die Rasse Shih-Tzu leiden nach Angaben des Tierarztes oft stark darunter. Die Folgen der "Kurzköpfigkeit" seien dramatisch, sagt Röcken. Manche Tierhalter hielten das Röcheln beim Mops beispielsweise für rassetypisch, "aber das ist bereits Ausdruck einer krankhaften Veränderung".

Halterin: Ich wollte keinen Hund ohne Nase

Inga Christiansen wollte nach eigenen Angaben keinen Hund ohne Nase. Sie habe nicht gewusst, dass sich der Kopf von "Sushi" mit dem Wachstum so stark verändern würde. Tierarzt Röcken hat den "Leidensdruck" von dem Hund genommen, wie er es selbst ausdrückt. In einer Operation erweiterte er die Nase des Hundes und kürzte den Gaumensegel. Kosten: etwa 1.000 Euro. "Ich würde mir nicht noch einmal einen Hund mit so einem Gesicht holen", erzählt Christiansen: "Der Hund und man selbst wird unglücklich damit."

Checkliste von der Bundestierärztekammer

Tierärzte wie Friedrich Röcken fordern, sich den Kauf von Mops und Co. dreimal zu überlegen, solange sich die Zuchtstandards nicht ändern. Es gehe um die Verbesserung der Gesundheit der Rassen", sagt Röcken. Die Tiere müssten wieder frei atmen können und Lust haben am Leben - "und nicht nach zehn Metern Spaziergang zusammenbrechen". Dahinter steckt Röcken zufolge häufig das brachycephale Syndrom. Die Bundestierärztekammer hat eine Checkliste zusammengestellt, woran Halter das Syndrom erkennen können. Überschrift: "Nicht süß, sondern gequält".

Rassestandard soll kritisch überprüft werden

Tierarzt Röcken aus Schleswig kämpft bundesweit dafür, dass das Thema nicht in Vergessenheit gerät. Er leitet die Arbeitsgruppe Qualzuchten der Bundestierärztekammer. Erst kürzlich gab es ein Fachgespräch im Bundestag. Ergebnis: Zuchtorganisationen wie der Verband für das Deutsche Hundewesen (VDH) sollen in die Pflicht genommen und auch "heilige Kühe" wie der Rassestandard kritisch überprüft werden.

