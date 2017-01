Stand: 18.01.2017 05:00 Uhr

Minister Habeck will mehr Geld für Öko-Landwirte

Schleswig-Holsteins Landwirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) will die EU-Agrarförderung umkrempeln. Bauern, die sich für das Tierwohl einsetzen oder ihre Äcker umweltschonend bewirtschaften, sollen demnach mehr Geld bekommen. Schleswig-Holstein und Niedersachsen starten dafür eine Initiative im Bundesrat. Laut Habeck werden die Bauern in der EU jährlich mit rund sechs Milliarden Euro unterstützt. Ein Großteil des Geldes bekämen die Bauern als Pauschale für jeden Hektar Land, den sie bewirtschaften. Lediglich 4,5 Prozent der Summe seien an Naturschutz oder Tierwohlprojekte gekoppelt. Das soll sich nach Habecks Willen ändern. Er möchte 15 Prozent des Geldes für eine nachhaltigere Landwirtschaft zur Verfügung stellen.

"Landwirte rennen uns die Bude ein"

Laut Habeck bahnt sich ein Umdenken bei den Landwirten an. Immer mehr Bauern erkennen, dass sich mit Tierwohl und Naturschutz Geld verdienen lasse, so der Minister: "Die Landwirte rennen uns die Bude ein und die vorgesehenen Mittel sind ausgeschöpft." Bislang liegen diese pro Jahr bei rund 14 Millionen Euro in Schleswig-Holstein. Sollten Habecks Pläne umgesetzt werden, stiegen die Mittel auf 47 Millionen Euro jährlich.

