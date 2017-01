Sendedatum: 31.01.2017 19:30 Uhr

Mehr als 100.000 Euro für genervte Sylt-Pendler

Überfüllte Waggons, Verspätungen und Zugausfälle: Tausende Pendler, die im vergangenen November und Dezember nach Sylt wollten, mussten starke Nerven haben. Grund waren Probleme mit Kupplungen. Insgesamt 90 Waggons zog die Nord-Ostsee-Bahn (NOB) damals aus dem Verkehr. Noch bis heute können Pendler eine Entschädigung beantragen. Etwa drei Viertel der Betroffenen haben das nach Angaben der Nahverkehrsgesellschaft NAH.SH bereits gemacht. In mehr als 1.300 Fällen hat die Muttergesellschaft der NOB sogar schon Geld zurückgezahlt: insgesamt 104.360 Euro. "Wir haben das gemacht, weil es schon ein sehr ungewöhnlicher Fall ist und für die Fahrgäste eine ganz besondere Zumutung war", sagte NAH.SH-Chef Bernhard Wewers dem Schleswig-Holstein Magazin.

1.700 Anträge noch nicht bearbeitet

Die Entschädigung gilt für den Zeitraum vom 11. November bis 11. Dezember 2016. Bei den bereits gezahlten etwa 100.000 Euro handelt es sich fast ausschließlich um Pauschalen für Monatskartenbesitzer, denen 80 Euro zustehen. Inhaber von Wochenkarten bekommen 20 Euro. Mehr als 1.700 Anträge sind noch nicht bearbeitet. "Dazu zählen auch Rückläufer mit falscher Bankverbindung und unvollständigen Daten", teilte NAH.SH mit.

Keine weitere Entschädigung geplant

Bei Facebook kommt die Entschädigung gut an. Viele Kommentatoren fordern aber auch eine Rückerstattung für die Zeit nach dem Fahrplanwechsel am 11. Dezember, weil es auch da zu Verspätungen gekommen war. "Dass Züge verspätet sind, passiert. Das tut uns leid", sagte Wewers. In diesen Fällen gelte die normale Garantie. Bei 20 Minuten Verspätung werde die Hälfte des Ticketpreises erstattet. Zu Verspätungen könne es auch weiterhin kommen: "Der Fahrplan ist stabil. Es gibt wenig Ausfälle. Aber es sind alte Wagen, die unpünktlich sind."

