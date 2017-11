Stand: 13.11.2017 10:26 Uhr

Medikamententests: Garg will bundesweite Aufarbeitung

Schleswig-Holsteins Sozialminister Heiner Garg (FDP) will erreichen, dass die Aufklärung von Medikamentenversuchen in Heimen und Psychiatrien bundesweit betrieben wird. Das sagte er in der Sendung "Zur Sache" auf NDR 1 Welle Nord. Dort diskutierten der Minister, ein Experte und ein Betroffener über die Rechercheergebnisse zu den Medikamentenversuchen am ehemaligen Landeskrankenhaus Schleswig. Garg sagte, er will sich erst gar nicht damit zufrieden geben, was die Politik in Schleswig-Holstein bisher zum Thema Medikamentenversuche gemacht hat. In seinen Augen steht die Aufarbeitung noch ganz am Anfang.

Thema für Sozialministerkonferenz

"Ich hab das Thema für die jetzt im Dezember anstehende Sozialministerkonferenz angemeldet, um mit den Kolleginnen und Kollegen ganz speziell über diesen Aspekt zu diskutieren, weil ich es für richtig halte, diesen Aspekt nochmal ganz besonders zu beleuchten", sagte der Minister in der Sendung.

Garg ist davon überzeugt, dass es solche Versuche nicht nur in Schleswig gegeben hat. Sein Ziel: das Thema mit Amtskollegen anderer Bundesländer zu diskutieren. Scharfe Kritik übte Garg auch an der Pharmaindustrie: Dem Bayer-Konzern warf er zum Beispiel eine "unverschämte Abwehrhaltung" vor. Er forderte die Firmen erneut auf, sich an der Aufarbeitung zu beteiligen.

Aufsätze belegen Zusammenarbeit mit Pharmafirmen

Historische Fachaufsätze der Schleswiger Ärzte belegen eine direkte Zusammenarbeit der Mediziner mit zahlreichen Pharmaunternehmen wie Merck, Bayer, Novartis oder Roche. Der Bundesverband der Arzneimittelhersteller hatte deshalb erklärt, er erwarte, dass sich die Unternehmen an einer Entschädigung beteiligen. Das sehen die Konzerne offenbar anders. Sie reagierten abweisend auf entsprechende Fragen und beriefen sich auf die damalige Rechtslage. Verbindliche Regeln für die Industrie gibt es erst seit 1978.

