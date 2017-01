Stand: 30.01.2017 11:35 Uhr

Männer gesucht: Hoch zu Ross mit Winnetou

Sattelfest - auch bei Explosionen und Schießereien? So könnte eine Anzeige für die Karl-May-Spiele Bad Segeberg lauten. Für das kommende Stück "Old Surehand" suchen die Verantwortlichen der Produktion erfahrene Reiter als Statisten. "In unserem neuen Abenteuer gibt es viele rasante Szenen mit schnellen Ritten, Stunts und Pyrotechnik", sagte Geschäftsführerin Ute Thienel am Montag. Die Proben unter Leitung von Regisseur Norbert Schultze jr. beginnen Ende Mai. Interessenten müssen mindestens 16 Jahre alt sein. Künftige Krieger vom Stamm der Komantschen und Soldaten der US-Kavallerie sollen sich telefonisch unter der Nummer (04551) 95 21 34 bei Reitstallchefin Sylvia Kassel melden. Besonders gute Chancen haben Männer. Denn Frauen sind unter den Reitern des Ensembles seit Jahren deutlich in der Überzahl.

72 Aufführungen im Sommer

Ab dem 24. Juni spielt das Ensemble im Freilichttheater am Kalkberg das Stück "Old Surehand". Bis zum 3. September gibt Jan Sosniok in Bad Segeberg in seiner fünften Saison den Winnetou. Geplant sind 72 Aufführungen - jeweils donnerstags, freitags und sonnabends um 15 und 20 Uhr sowie sonntags um 15 Uhr.

