Lübeck: Lindenau gewinnt Stichwahl gegen Weiher

Wie soll eine moderne Verwaltung aussehen?

Zu wenig Personal, zu wenig Digitalisierung, zu viel Bürokratie. Darüber klagen Lübeckerinnen und Lübecker schon seit Jahren - und auch im Wahlkampf war das in den vergangenen Wochen immer wieder Thema.



Jan Lindenau: "Der Bürgerservice in der Verwaltung muss digital und persönlich organisiert werden. Das heißt, ich setze sowohl auf Bürgerbüros vor Ort in Stadtteilen als auch auf die Erneuerung der digitalen Zuwegung, damit der Bürger sich entscheiden kann, welcher Weg ihm angenehm ist, wenn er mit der Verwaltung in Kontakt treten will. Wir müssen auch Arbeitsbedingungen für die Mitarbeiter schaffen, die einen guten Service überhaupt ermöglichen. Wir müssen vernünftig funktionierende Telefonanlagen und technische Unterstützung haben. Wir müssen in einigen Bereichen Personal aufstocken. Ich will auch in den nächsten Jahren ein massives Anwerbungsprogramm für mehr Mitarbeiter starten, weil wir in den nächsten acht Jahren über 1.400 Mitarbeiter in den Ruhestand verabschieden."