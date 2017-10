Stand: 15.10.2017 18:45 Uhr

Letzte Fahrt des Helgoland-Katamarans

von Carsten Rauterberg

Das war's - am Sonntag ist der Schnellkatamaran "Halunder Jet" zum letzten Mal nach Helgoland gefahren. Die Förde Reederei Seetouristik (FRS) stellt das Schiff außer Dienst. Seit 2003 hatte der Katamaran 1,2 Millionen Fahrgäste zur einzigen deutschen Hochseeinsel gebracht. Der "Halunder Jet" fuhr von Hamburg über Wedel und Cuxhaven nach Helgoland. Der Katamaran war für viele Helgoland-Gäste eine sturmsichere Alternative zu den klassischen Bäderschiffen, die teilweise schon bei wenigen Windstärken ihren Betrieb zur Hochseeinsel einstellen.

Amerika statt deutsche Nordsee

Direkt nach dem Saisonschluss in Deutschland wird der "Halunder Jet" nach Seattle überführt. Die Clipper Navigations Inc., eine hundertprozentige Tochter der FRS, will den Katamaran ab 2018 in Nordwest-Amerika einsetzen. Auf welcher Linie der "Halunder Jet" künftig verkehrt und unter welchem Namen, steht derzeit noch nicht fest.

Letzte Fahrt Halunder Jet nach Helgoland NDR 1 Welle Nord - Nachrichten für Schleswig-Holstein - 15.10.2017 08:00 Uhr Autor/in: Carsten Rauterberg Das war's für den "Halunder Jet" - im kommenden Jahr wird er durch einen neuen, moderneren Katamaran ersetzt. Der alte Katamaran zieht nach Seattle und soll dann dort eingesetzt werden.







Neuer Katamaran bereits in Bau

Vom Frühjahr kommenden Jahres an will die Förde-Reederei dann einen neuen Katamaran auf der Hamburg-Helgoland-Linie einsetzen. Das Schiff wird derzeit auf der Austal-Werft in Australien gebaut. "Bei der Planung greifen wir auf die Erfahrungen mit dem 'Halunder Jet' zurück", sagt Birte Dettmers, Sprecherin der Förde-Reederei. Der 56,4 Meter lange Katamaran wird mit einem speziellen Bewegungs-Dämpfungs-System ausgestattet. "Die Fahrt über die offene Nordsee ist dann selbst bei Seegang ein schnelles und maritimes Erlebnis", verspricht die Reederei-Sprecherin.

Noch mehr Komfort und mehr Platz

Mit breiteren Sitzen und höheren Lehnen als beim Vorgänger, dazu in modernem Design, will die Reederei den Fahrgästen künftig noch mehr Komfort bieten. Es wird drei Sitz-Kategorien geben und jeder Sitzplatz verfügt über einen USB-Anschluss. Die Außendecks mit insgesamt 228 Quadratmetern sind sechsmal so groß wie beim alten Schiff. Vom Brückendeck haben die Fahrgäste einen 360-Grad-Rundumblick. "In der Comfort-Class haben wir außerdem einen VIP-Balkon", sagt Birte Dettmers.

Der Neubau soll den 692 Passagieren Platz bieten - 20 Prozent mehr als der Vorgänger. Es wird eine Sitzplatz-Reservierung geben und das neue Schiff hat außerdem einen Lift, damit Fahrgäste mit Rollator oder Rollstuhl ohne Probleme von der ersten zur zweiten Ebene kommen können.

Name und Starttermin noch geheim

Der Name des neuen Helgoland-Katamarans ist noch streng geheim. Und auch wann genau das neue Flaggschiff zum ersten Mal von Hamburg, Wedel und Cuxhaven aus Richtung Helgoland ablegen wird, ist noch nicht bekannt. Irgendwann im Frühjahr 2018 soll es laut Reederei losgehen - mit dem neuen Katamaran zur einzigen deutschen Hochseeinsel.

