Landesmuseen: Neue Ausstellungen und Anbauten

Zwei große Ausstellungen plant das Landesmuseum Schloss Gottorf im kommenden Jahr: Bilder Emil Noldes und eine Schau zu Martin Luther werden gezeigt. Von Anfang Mai bis Anfang September präsentiert das Landesmuseum für Kunst und Kulturgeschichte Bilder, die der expressionistische Maler Emil Nolde auf seiner Reise in die Südsee schuf. Etwa ein Jahr lang war er von 1913 bis 1914 in der damaligen Kolonie Deutsch-Neuguinea unterwegs. Es entstanden Bilder, in denen die Schönheit der Landschaft eingefangen ist, Porträts und Szenen vom Leben der Menschen. Anlass der Ausstellung ist der 150. Geburtstag Noldes.

Was bringt das Museumsjahr? Schleswig-Holstein Magazin - 12.01.2017 19:30 Uhr Umbauten, Sonderausstellung, Großveranstaltungen: Die Stiftung Landesmuseen hat für das neue Jahr viel geplant. Kulturelle Schwerpunkte: 150 Jahre Emil Nolde und 500 Jahre Luther.







Caspar David Friedrich zu Luther

Ab Oktober ist die Schau "Luthers Norden" zu sehen. Dabei kommt es besonders auf die Einordnung der häufig kirchlichen Exponate an, wie Claus von Carnap-Bornheim, der leitende Direktor der Stiftung Schleswig-Holsteinische Landesmuseen, sagte. Dazu werde unter anderem Kunst auch von Romantikern wie Caspar David Friedrich gezeigt, um die Ausbreitung des Protestantismus in Norddeutschland und Dänemark darzustellen. Anlass ist der 500. Jahrestag von Martin Luthers Thesenanschlag. Die Ausstellung wird in Kooperation mit dem Pommerschen Landesmuseum in Greifswald (Mecklenburg-Vorpommern) und der Nordkirche gezeigt.

15,6 Millionen Euro für Modernisierung

Neben den kulturellen Höhepunkten gibt es 2017 auch noch andere wichtige Projekte für das Landesmuseum. Nach einem Jahr der Konsolidierung 2016 sei nun ein Jahr des Aufbruchs für das Museum angebrochen, sagte von Carnap-Bornheim. Ende 2016 hatte der Haushaltsausschuss des Bundestags 15,6 Millionen Euro für die Modernisierung des Schlosses bewilligt.

Anbau für Freilichtmuseum in Molfsee

Für rund 30 Millionen Euro soll Schloss Gottorf ab 2018 umgebaut werden. Der geplante Anbau aus Glas ist umstritten. Er passe nicht zum altehrwürdigen Charme des Schlosses, ist ein Argument der Kritiker. Weiteres Projekt: Das Freilichtmuseum in Molfsee soll ab März einen zehn Millionen Euro teuren Anbau erhalten. Im April soll das sechs Millionen Euro teure Zentralmagazin auf dem Hesterberg öffnen. Das Wikingermuseum in Haithabu wird bereits seit Herbst 2016 für 3,4 Millionen Euro saniert. Ebenfalls 2016 waren hunderttausende Euro in die energetische Sanierung des Schlosses in Schleswig geflossen.

