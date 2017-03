Stand: 24.03.2017 05:00 Uhr

Krankenhaus mal anders: Die Reinbeker Klinik von Katrin Bohlmann

Mehr wie ein christliches Hotel wirkt der Eingangsbereich des St. Adolf-Stifts in Reinbek im Kreis Stormarn. Hell – freundlich - familiär. Neben der Rezeption sind kleine Geschäfte. Eine bunte Blumeninsel bringt den Frühling ins Krankenhaus. Überall hängen religiöse Bilder und Kruzifixe. Eine Statue der heiligen Elisabeth von Thüringen, bekannt für ihre Hilfsbereitschaft für Arme und Kranke, steht im Eingangsbereich. Vor mehr als 130 Jahren haben Ordensschwestern das Krankenhaus Reinbek gegründet. "Ihr Geist ist immer noch spürbar", sagt Stefan Jäckle, Chefarzt und ärztlicher Direktor. Er ist seit 16 Jahren im St. Adolf-Stift. "Wir haben zwar keine Ordensschwestern mehr aktiv im Dienst, aber die Tradition, Menschen in Not zu helfen – die Freude daran - wird von unseren Mitarbeitern gehalten. Das Miteinander unter den einzelnen Berufsgruppen funktioniert einfach."

Menschlichkeit zählt im Krankenhaus Reinbek

















Chefarzt Jäckle: "Gutes Gespräch bestinvestierte Zeit"

Das heißt auch: Ärzte, Krankenschwestern und Pfleger nehmen sich Zeit für ihre Patienten. Chefarzt Jäckle: "Das ist das Wichtigste. Und Empathie, dem Menschen zuhören, mit einer ehrlichen Zuwendung. Auch die Anamnese ist wichtiger als Hightech." Das ist wohl ein Grund dafür, dass das St. Adolf-Stift so beliebt ist. Laut einer Studie der Techniker Krankenkasse fühlen sich Patienten dort besonders wohl. Auch Simone Frenzel aus Geesthacht ist "vollkommen zufrieden" mit dem Reinbeker Krankenhaus. Die 37-Jährige hat hier ihr Kind zur Welt gebracht. "Freunde haben mir das St. Adolf-Stift empfohlen. Es hat einen guten Ruf. Schon die Aufnahme war toll, ich habe schnell einen Termin bei der Hebamme bekommen und der Elterninfoabend war gemütlich", berichtet die zweifache Mutter.

Trotz Kostendruck: Helfen steht im Vordergrund, nicht der Profit

Und es kommen immer mehr Patienten in das Krankenhaus Reinbek. Im vergangenen Jahr waren es mehr als 60.000 stationäre und ambulante Patienten. "Wir behandeln übrigens Patienten aller Religionen und beschäftigen Mitarbeiter allen Glaubens", betont der ärztliche Direktor. Das St. Adolf-Stift stößt mittlerweile an seine Grenzen. Es muss anbauen. Die Anzahl der Betten wird in diesem Jahr erhöht – von 320 auf 351. Eine neue Notaufnahme und ein weiteres Bettenhaus sollen entstehen. Kosten: insgesamt elf Millionen Euro. Das Land Schleswig-Holstein beteiligt sich daran.

Auch das Krankenhaus Reinbek ist einem Kostendruck ausgesetzt. "Die Medizin lebt in einem großen Spannungsfeld zwischen medizinisch-menschlichem Anspruch und ökonomischen Zwängen. Die Medizin ist ein Wirtschaftsfaktor geworden. Da die Balance zu finden, ist nicht einfach", kritisiert der 57-jährige Jäckle. Der Vorteil des St. Adolf-Stifts: Das Geld bleibt im System. Die Überschüsse müssen nicht an Aktionäre oder an einen Konzern abgegeben werden. "Und die Controller in unserem Haus lassen uns Ärzte in Ruhe", schmunzelt Jäckle. "Wir entscheiden, wann der Patient entlassen wird."

Kreative Maßnahmen für bessere Arbeitsbedingungen

Es scheint alles eine Frage der Organisation zu sein, damit das Personal möglichst viel Zeit für die Patienten hat. Stefan Jäckle: "Wir setzen Prioritäten. Wir entscheiden, was wirklich wichtig und was verzichtbar ist, zum Beispiel eine überbordende Dokumentation." Und: Das Krankenhaus Reinbek ist kreativ geworden. So gibt es seit Anfang des Jahres eine neue Organisationsstruktur. Mehrere Stationen wurden im Pflegedienst zusammengelegt. Krankenpfleger Marc Schipp organisiert zum Beispiel vier Stationen. Der 29-Jährige begrüßt das. "Die Kommunikations- und Leitungswege sind so verkürzt. Vorher hatte jede Station eine Leitung, eine stellvertretende Leitung", sagt Krankenpfleger Schipp. Jetzt sind die Leitungen ausgegliedert aus dem täglichen Betrieb. Die Stationsgrenzen sind nun verschwommen. Der Vorteil: Krankenschwestern und Pfleger können je nach Bedarf auf den einzelnen Stationen effektiver eingesetzt werden.

Bild vergrößern Für besseren Einklang von Familie und Beruf: Wunschzeiten

Not macht erfinderisch. Da der Markt an Pflegepersonal leer gefegt ist, hat sich das St. Adolf-Stift für neue Ideen geöffnet. Schon seit einem Jahr läuft ein anders innovatives Konzept – laut St. Adolf-Stift auch erfolgreich: Wunschzeiten - familiengerechtere Arbeitszeiten. Krankenschwester und Pfleger, die Eltern sind, können zu ihren Wunschzeiten arbeiten. "Es arbeiten immer noch viele Frauen in der Pflege. Eine Mutter kann eher zwischen 8 und 13 an drei Tagen arbeiten als in Vollzeit. Dafür muss sie aber flexibel und offen für Neues sein, also bereit sein, die Station auch mal zu wechseln. So können wir Löcher stopfen", erklärt Krankenpfleger Marc Schipp das Prinzip. Der Effekt: Das Krankenhaus Reinbek erschließt so Pflege-Mitarbeiter, die sonst im Drei-Schicht-System nicht gehalten werden können. Auch neu: das Ausfallzeitenmanagement. Das Ziel ist dabei, Ruhezeiten für Pfleger und Krankenschwestern zu gewährleisten. Die Mitarbeiter müssen nur an bestimmten Tagen einspringen, wenn sie frei haben. Krankenpfleger Schipp: "Sonst musste ich alle Kollegen abtelefonieren, ob sie spontan einspringen können, weil jemand krank geworden ist. Das ist jetzt nicht mehr so: wenn ein Mitarbeiter frei hat, hat er frei."

Konzept geht auf: Patienten und Personal sind zufrieden

Jedes Konzept hat seine Grenzen. Auch das Krankenhaus Reinbek hat seine Probleme. Es fehlt nach wie vor an Pflegekräften und Fachärzten, die Belastung wird immer größer, die Liegezeiten verkürzen sich und die Patienten werden immer älter und brauchen eine aufwendigere Pflege. Und dennoch ist Krankenschwester Kristina Andrich glücklich, im St. Adolf-Stift zu arbeiten. Die 52-Jährige hat schon in vielen Kliniken in Hamburg gearbeitet. Jetzt ist sie seit sieben Jahren in Reinbek. Sie hat sich ganz bewusst für dieses Krankenhaus entschieden. "Es ist ein schönes, kleines Krankenhaus. Das persönliche Miteinander ist toll, auch wenn es mal stressig ist. Das ist viel wert", sagt Kristina Andrich. Auch sie hat schnell gemerkt, dass hier in Reinbek die Patienten das Ein und Alles sind. Und das Schöne: Sie kann nach getaner Arbeit mit gutem Gewissen nach Hause gehen.

