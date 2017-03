Stand: 30.03.2017 13:00 Uhr

Kran greift sich schiefen Turm von Flensburg

In Flensburg haben Arbeiter mit einem Spezialkran den Schlauchturm der Berufsfeuerwehr abgetragen. Das 22 Meter hohe und ohnehin leicht geneigte Bauwerk war nach Angaben der Stadt in Bewegung geraten, nachdem ein benachbartes Hallenbad im Herbst abgerissen wurde. Der Turm drohte umzustürzen. Er diente der Feuerwehr zum Trocknen ihrer Schläuche. Als Ersatz soll nun eine Schlauch-Waschanlage her. Sie ist bereits bestellt und wird Mitte April erwartet.

Flensburger Feuerwehr-Schlauchturm ist Geschichte









Turm war gut 60 Jahre alt

Für den Abriss hatte sich der Kran mit seinem 25 Meter langen Arm bereits am Mittwoch neben dem Turm postiert. Den Transport zu organisieren hatte einen Monat gedauert. Der Turm war mehr als 60 Jahre alt. Wegen seiner gefährlichen Neigung musste die Feuerwehr bereits Anfang des Jahres ihre Garagen räumen und konnte auch ihre Tankstelle nicht mehr nutzen. Die Fahrzeuge wurden auf ein Gelände des THW ausgelagert.

