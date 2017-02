Stand: 03.02.2017 05:00 Uhr

Kieler Werft übergibt größte Segeljacht der Welt

Nach fünfjähriger Bauzeit will die Werft Nobiskrug die weltweit größte Segeljacht am Freitagnachmittag offiziell übergeben. Auftraggeber des auffälligen Dreimasters ist der russische Milliardär Andrey Melnichenko. Der Bau des Schiffs auf dem Gelände der Werft German Naval Yards ist ein Projekt mit vielen Geheimnissen. Offizielle Mitteilungen der Werft oder des Auftraggebers gibt es nicht. Es wird über einen Baupreis von 400 Millionen Euro für das fast 143 Meter lange und knapp 25 Meter breite Schiff spekuliert. Der Projektname lautete ursprünglich "White Pearl", inzwischen heißt das Schiff aber schlicht "A".

Nur ein Weg führt aus der Ostsee

Nach Informationen von NDR 1 Welle Nord wird die "A" den Kieler Hafen in den kommenden Tagen in Richtung wärmerer Gefilde verlassen. Die Brücken über den Nord-Ostsee-Kanal, den Großen Belt oder den Öresund sind allesamt zu niedrig für die "A". Die einzige Möglichkeit, die Ostsee zu verlassen, ist der Drogden-Sund. An dieser Stelle zwischen Dänemark und Schweden verläuft die Öresund-Verbindung über vier Kilometer als Straßentunnel.

Der Sund ist in mehrfacher Hinsicht ein Nadelöhr für das größte private Segelschiff der Welt. Er ist nach Angaben der dänischen Schifffahrtsbehörde DMA bis zu acht Meter tief. Genau so viel Tiefgang hat auch die "A" - voll beladen. "Der Kapitän muss entscheiden, ob es sicher ist, mit dem Tiefgang zu fahren", sagte ein Sprecher der DMA.

Flugverkehr wird für die "A" unterbrochen

Außerdem müsste im Falle einer Durchfahrt eine Landebahn des Internationalen Flughafens Kopenhagen-Kastrup aus Sicherheitsgründen gesperrt werden. Die Drogden-Enge liegt nämlich in der Einflugschneise des Flughafens. Für alle Schiffe, die höher als 35 Meter sind, müssen laut DMA die Crews ihre Durchfahrt anmelden. Die Öresund-Verbindung wurde beim Bau bewusst als Kombination aus Tunnel und Brücke geplant, damit sich Flugzeuge und Schiffe nicht in die Quere kommen und Schiffe mit hohen Aufbauten die Ostsee überhaupt verlassen können.

Schwesterschiff "A" entstand ebenfalls in Kiel

Entworfen hat die futuristisch anmutende Yacht mit 90 Meter hohen Masten der Designer Philippe Starck. Der Franzose hatte für Melnichenko vor Jahren bereits die 119 Meter lange Motorjacht "A" geplant. Sie entstand ebenfalls in Kiel.

