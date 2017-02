Stand: 03.02.2017 18:44 Uhr

Kleine Feier für die weltgrößte Segeljacht von Jörg Jacobsen

Dutzende rote, weiße und blaue Luftballons steigen auf. Sie wirken aber etwas verloren vor dieser Kulisse: Die Segeljacht "A" ist knapp 143 Meter lang. Ihr Hauptmast ragt bis zu 100 Meter hoch in den Himmel. Die Werft Nobiskrug feiert an diesem Freitagmittag ganz offiziell die Ablieferung ihrer neuesten Super-Jacht - in kleinem Rahmen: In das Zelt an der Pier dürfen nur Werftmitarbeiter und einige wenige geladene Gäste. "Wir sind stolz darauf, dass so ein Schiff hier gebaut wurde", sagt Kiels Oberbürgermeister Ulf Kämpfer (SPD) nach der Feier dem Schleswig-Holstein Magazin. "Es ist spektakulär und wurde weltweit beachtet." Auftraggeber Andrey Melnichenko ist laut Kämpfer bei der Feier in Kiel nicht dabei.

"Eines der visionärsten Projekte"

Der Bau des Schiffs war ein Projekt mit vielen Geheimnissen. Offizielle Mitteilungen der Werft oder des Auftraggebers gab es in fünf Jahren Bauzeit kaum. Zur Ablieferung bestätigte die Werft einige Details: Die "A" hat eine Unterwasser-Beobachtungslounge, einen Hybrid-Diesel-Antrieb sowie ein hochmodernes Navigationssystem. "Entstanden aus dem Eignerwunsch, 'die Grenzen des Ingenieurwesens zu überschreiten und damit alles bislang Vorhandene in der Super-Jacht-Branche in Frage zu stellen', ist die 'Sailing Yacht A' zweifelsohne eines der visionärsten Projekte, an denen Nobiskrug jemals beteiligt war", sagte Nobiskrug-Geschäftsführer Holger Kahl.

Französisches Design

Der Projektname lautete ursprünglich "White Pearl", inzwischen heißt das Schiff aber schlicht "A". Über den Baupreis für den knapp 25 Meter breiten Dreimaster mit vollautomatischen Segeln gibt es keine offiziellen Angaben. Es wird über einen Preis in Höhe von 400 Millionen Euro spekuliert. Entworfen hat die futuristisch anmutende Jacht der Designer Philippe Starck. Der Franzose hatte für Melnichenko vor Jahren bereits die 119 Meter lange Motorjacht "A" geplant. Sie entstand ebenfalls in Kiel.

Sonntag geht's nach Spanien

"Jetzt ist dieses Projekt in Kiel vorbei. Wir sind ein wenig wehmütig", sagte Oberbürgermeister Kämpfer. Nach Informationen von NDR.de verlässt das Schiff am Sonntag die Landeshauptstadt in Richtung Südspanien. Dort sind weitere Probefahrten geplant und der Innenausbau soll abgeschlossen werden. Die offizielle Übergabe an den Eigner ist für das späte Frühjahr vorgesehen. "Das Projekt war die größte Herausforderung meiner Karriere", heißt es in einem Statement des Projektleiters Dirk Kloosterman. "Ihre Schönheit ist atemberaubend."

Nur ein Weg führt aus der Ostsee

Die Brücken über den Nord-Ostsee-Kanal, den Großen Belt oder den Öresund sind allesamt zu niedrig für die "A". Die einzige Möglichkeit, die Ostsee zu verlassen, ist der Drogden-Sund. An dieser Stelle zwischen Dänemark und Schweden verläuft die Öresund-Verbindung über vier Kilometer als Straßentunnel. Der Sund ist nach Angaben der dänischen Schifffahrtsbehörde DMA bis zu acht Meter tief. Wenig beladen hat die "A" siebeneinhalb Meter Tiefgang.

Flugverkehr wird für die "A" unterbrochen

Außerdem muss bei der Durchfahrt eine Landebahn des Internationalen Flughafens Kopenhagen-Kastrup aus Sicherheitsgründen gesperrt werden. Die Drogden-Enge liegt nämlich in der Einflugschneise des Flughafens. Für alle Schiffe, die höher als 35 Meter sind, müssen laut DMA die Crews ihre Durchfahrt anmelden. Die Öresund-Verbindung wurde beim Bau bewusst als Kombination aus Tunnel und Brücke geplant, damit sich Flugzeuge und Schiffe nicht in die Quere kommen und Schiffe mit hohen Aufbauten die Ostsee überhaupt verlassen können.

Werft startet Bau einer "Glas-Jacht"

Die Rendsburger Werft Nobiskrug hat die "A" bei der Schwesterwerft German Naval Yards in Kiel gebaut. Bis zu 500 Arbeiter waren zeitgleich an dem Bau beteiligt. Für sie steht nach der Ablieferung der weltgrößten Segeljacht jetzt das nächste Großprojekt an. In einem Monat soll eine etwa 80 Meter lange Jacht auf Kiel gelegt werden - mit Seiten und Fronten aus Glas. "Wir nennen sie auch die 'Glas-Jacht'", sagte Geschäftsführerin Susanne Wiegand im Gespräch mit NDR 1 Welle Nord. Wie hoch die Kosten für den Bau des Schiffes sein werden und wer den Auftrag erteilt hat, wollte sie aber nicht sagen.

