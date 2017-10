Stand: 30.10.2017 17:57 Uhr

Keine Straßen ohne Planer - kein Planer ohne gutes Gehalt

von Arne Helms

Der Straßenbau-Stau ist ein großes Thema in Schleswig-Holstein. Davon können viele Menschen ein Lied singen. Autofahrer, die die A 20 eines Tages gerne länger als nur bis Bad Segeberg befahren würden. Berufspendler, die von einem fertiggestellten Kanaltunnel in Rendsburg träumen. Dänische Politiker, die Kollegen aus dem nördlichsten Bundesland schon mal eine Fehmarnbelttunnel-Gefährdung vorwerfen. Schleswig-Holsteins Landesbetrieb für Straßenbau und Verkehr (LBV-SH) fehlen Verkehrsplaner. In der Politik weiß man das schon länger. Als der Landtag den Haushalt 2017 verabschiedete, war darin Geld für 30 neue Stellen in dem Landesbetrieb vorgesehen. Allerdings ist es so, dass die Ingenieure dem LBV-SH nicht gerade die Bude einrennen.

Neun Stellen im Landesbetrieb unbesetzt

Von den 30 zusätzlichen, reinen Planerstellen sind nach Angaben des Verkehrsministeriums erst 21 besetzt. "Das Problem besteht darin, dass die Fachkräfte auf dem Markt heiß begehrt sind", sagte eine Sprecherin. Das spürten Bundesländer, Bund und Privatwirtschaft. Deshalb könnten nicht alle Verkehrsprojekte auf einmal angepackt werden. Die restlichen neun Stellen im LBV-SH sind nach Angaben der Sprecherin noch in der Ausschreibung.

Diplom-Ingenieur in Rendsburg oder Stolpe

Ein Blick in eine der öffentlichen Stellenausschreibungen: Frei sind demnach mehrere Stellen in der Projektgruppe A 21 mit Dienstsitz in Stolpe, einer 1.300-Einwohner-Gemeinde im Kreis Plön. Wer sich thematisch eher im Sachgebiet "Baudurchführung und Straßenerhaltung" zuhause sieht und bewirbt, weiß, dass sein nächster Dienstsitz in Rendsburg sein könnte. Die Ausschreibungen richten sich an Straßenbau-Ingenieure mit den Abschlüssen Diplom-Ingenieur und Bachelor oder einer vergleichbaren Qualifikation.

"Steffi Straßenbau" kommt auf 3.600 Euro

Die Stellen können laut LBV-SH von Angestellten und Beamten besetzt werden. Davon ausgehend, dass die Generation Y ihren Wunsch nach Flexibilität gerne mit Sicherheit verknüpft , kurz ein Blick auf die Beamtenstelle. Wer die Voraussetzungen mitbringt, kann laut Ausschreibung bis zur Besoldungsgruppe A 12 besoldet werden.

Die fiktive Beispiel-Interessentin Steffi Straßenbau will in Vollzeit arbeiten, wird in Stufe 4 der Besoldungstabelle eingestuft, ist verheirat, hat keine Kinder, Lohnsteuerklasse IV. Sie käme für ihre Arbeit in Stolpe oder Rendsburg auf ein Brutto-Gesamtgehalt von gut 3.600 Euro.

Straßenbau-Ingenieure kennen ihren Preis

Nach Angaben des schleswig-holsteinischen Verkehrsministeriums ist der Mangel an Fachleuten vor allem im Bereich der Ingenieure für Straßen- und Brückenbau deutlich zu spüren. Straßenbau-Ingenieure sind - etwas überspitzt gesagt - Raritäten. Wer gut ausgebildet ist, kann seinen Preis in der freien Wirtschaft besser in die Höhe treiben als in einem Landesbetrieb. Hinzu kommt, dass die Branche boomt: Ingenieursbüros und Bauunternehmen können sich vor Aufträgen kaum retten.

Wechsel im Verkehrsministerium - die Probleme bleiben

Der ehemalige SPD-Verkehrsminister Reinhard Meyer hatte mit den 30 neuen Stellen auf den Planungsstau reagiert. Meyer war es auch, der noch während seiner Amtszeit ein sogenanntes Kompetenzzentrum Planung im LBV-SH vorschlug.

Mit der Landtagswahl im Mai ging das Ministerium an den FDP-Politiker Bernd Buchholz. Auch Buchholz kann sich offensichtlich keine Ingenieurs-Bewerber schnitzen. Die Überlegungen, ein Kompetenzzentrum einzurichten, gibt es laut Ministeriumssprecherin weiterhin.

Landesregierung plant neue Strukturen

Beschleunigen will die jetzige, CDU-geführte Landesregierung den Straßenbau mit einer neuen Struktur. Die Anhörungs- und Planfeststellungsbehörde soll zum Jahreswechsel als eigenständiges Amt unter das Dach des Verkehrsministeriums rücken. An diesem Mittwoch befasst sich das Kabinett mit dem Thema. Bisher ist die Behörde mit ihren 23 Mitarbeitern im LBV-SH untergebracht.

CDU-Slogan: "Anpacken statt rumschnacken"

Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) muss sich an Wahlkampf-Slogans wie "Anpacken statt rumschnacken" oder "Stillstand beenden, Straßen bauen" messen lassen. Der heute designierte FDP-Fraktionsvorsitzende im Landtag, Christopher Vogt, nannte einen Sechs-Punkte-Plan des damaligen Verkehrsministers Meyer im März - aus der Opposition heraus - ein "Sammelsurium mit hilflosen Vorschlägen".

Bezahlung: "Öffentlicher Dienst ist schlecht davor"

Gibt es beim Gehalt für Ingenieure im Öffentlichen Dienst keine Bewegung, könnten jedoch auch viele Straßenbau-Pläne der CDU-geführten Regierung im Sande verlaufen. Beim Thema Bezahlung sei der Öffentliche Dienst deutlich schlechter davor als die freie Wirtschaft, sagte LBV-SH-Leiter Torsten Conradt dem Schleswig-Holstein Magazin.

Heides Bürgermeister zu Tarifverhandlung: "Großzügig sein"

"Eigentlich müsste ich meinen Leuten bei der nächsten Tarifverhandlung sagen: Seid da mal ein bisschen großzügig", sagte das Vorstandsmitglied des Kommunalen Arbeitgeberverbands, Heides Bürgermeister Ulf Stecher (CDU).

Stecher hat die Probleme quasi vor der Haustür. Die kleine Westerstraße in Heide hat seit anderthalb Jahren kein Ingenieur mehr auf ihre Tauglichkeit kontrolliert. Bei der "Großbaustelle" Kreuzstraße in Dithmarschens Kreisstadt ist man laut Stecher ein Jahr im Verzug. Ingenieure fehlen halt nicht nur für Mega-Projekte wie die A 20.

