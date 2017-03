Stand: 21.03.2017 08:28 Uhr

Keine Chance auf Schule für viele Flüchtlinge von Rebekka Merholz

Adik, Asis und ihre Betreuerin Beate Ahr sitzen gemeinsam an einem Tisch, vor ihnen steht jeweils ein Becher mit dampfendem Tee. Die beiden jungen Männer aus Afghanistan haben viel gemeinsam: Beide flohen vor den Taliban. Ohne ihre Familie kamen sie vor gut anderthalb Jahren nach Deutschland, lernten sich in der Erstaufnahmeeinrichtung in Neumünster kennen - und freundeten sich an. Doch Adik und Asis unterscheidet auch eine ganz kapitale Sache: ihr Alter. Während Adik mit 17 Jahren nach Deutschland kam, war Asis gerade volljährig. Für ihre Freundschaft spielen die paar Monate Altersunterschied zwar kaum eine Rolle - für ihre Perspektive in Deutschland sind sie aber von zentraler Bedeutung.

Adik will Medizin studieren

In fließendem Deutsch erzählt Adik von seinen Zukunftsplänen: "Ich will Medizin studieren. Ich versuche deshalb, ein gutes Zeugnis zu bekommen. Mit Durchschnitt 1,2 oder 1,3." Als er das sagt, leuchten Adiks Augen, er strahlt Energie und Lebensfreude aus. Der mittlerweile 18-Jährige geht auf das Max-Planck-Gymnasium in Kiel, besucht dort die 10. Klasse. "Sprachlich ist es immer noch ein bisschen schwer. Aber eigentlich geht es. Ich schreibe normale Klausuren - wie die anderen Schüler auch." Von Anfang an ist Adik in Deutschland zur Schule gegangen, erst vier Monate in eine sogenannte DaZ-Klasse (Deutsch als Zweitsprache), später dann in den normalen Unterricht.

Asis versucht, sich selbst Deutsch beizubringen

Je mehr Adik von sich erzählt, desto mehr sackt Asis in sich zusammen. Mit 18 war er nicht mehr schulpflichtig, als er in Deutschland angekommen ist. "Ich sitze den ganzen Tag zu Hause und versuche, alleine Deutsch zu lernen. Über das Internet und mit einer Handy-App", erzählt der Afghane. Verstehen kann Asis schon ganz gut, nur das Antworten fällt ihm schwer. Adik übersetzt deshalb für ihn.

Ohne Schule empfänglich für schlechte Einflüsse

"Die Schulplätze sind momentan so eng begrenzt, dass die Schulen nur noch die wirklich schulpflichtigen Flüchtlinge aufnehmen können. Es werden also nur die Minderjährigen aufgenommen und den Anderen wird gesagt, es geht leider nicht", beschreibt Beate Ahr ihre Erfahrungen. Beim Verein "lifeline" kümmert sie sich hauptsächlich um unbegleitete minderjährige Flüchtlinge, kennt aber auch die Sorgen vieler volljähriger Flüchtlinge. "Die sitzen auf der Bettkante, sind depressiv und dann natürlich auch empfänglich für Einflüsse von außen, die vielleicht schädlich für sie sind."

Ausdehnung der Schulpflicht als Lösung?

Beate Ahr würde sich wünschen, dass Flüchtlinge die Möglichkeit hätten, länger zur Schule zu gehen. "Wenn die Schulpflicht erhöht würde, auf 25 zum Beispiel, dann hätten all die jungen Menschen - die natürlich auch den Sozialraum Schule brauchen, um sich zu integrieren, sich auszutauschen - wirklich eine Chance, hier richtig anzukommen und ihre Zukunft aufzubauen."

Ohne Schulabschluss kein Ausbildungsplatz

Zahlreiche Vereine, Verbände und Hilfsorganisationen haben sich schon mit diesem Thema auseinandergesetzt. Eine Expertenkommission der Robert-Bosch-Stiftung kam schon Ende 2015 zu dem Schluss: "Diese Jugendlichen erlangen dann in der Regel keinen berufsqualifizierenden Schulabschluss. Der Ausbildungsmarkt, eine berufliche Perspektive und damit eine gelingende Integration, bleiben ihnen versperrt."

In Bayern gehen Flüchtlinge länger zur Schule

Dass es auch anders gehen kann, macht Bayern vor. Es ist das einzige Bundesland, in dem die Berufsschulpflicht generell bis zum 21. Lebensjahr, in Ausnahmefällen (zum Beispiel bei Flüchtlingen ohne Schulabschluss) sogar bis 25 geht. Angesichts der großen Zahl junger Flüchtlinge sprach Bayerns Bildungsminister Ludwig Spaenle (CSU) von einer Herkules-Aufgabe. "Aber wir müssen hier frühzeitig investieren."

Keine Ressourcen für 10.000 zusätzliche Schüler

In Schleswig-Holstein haben nach Angaben des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge in den Jahren 2015 und 2016 insgesamt 10.083 junge Erwachsene zwischen 18 und 24 Jahren zum ersten Mal einen Asylantrag in Deutschland gestellt. Sie zu beschulen "würde die räumlichen, personellen und finanziellen Kapazitäten der beruflichen Schulen sprengen", meint Schleswig-Holsteins Bildungsministerin Britta Ernst (SPD). Sie steht einer Ausweitung der Schulpflicht bis zum 25. Lebensjahr nach eigenen Angaben sehr kritisch gegenüber und setzt stattdessen auf eine Berufsausbildung.

"Dort können sie die Sprachpraxis, die sie über Kurse des BAMF erworben haben, vertiefen und zugleich erstes Geld verdienen." Experten geben allerdings zu bedenken, dass viele junge Flüchtlinge in ihrer Heimat nicht die Möglichkeit hatten, einen Schulabschluss zu machen - und damit auch so gut wie keine Chancen auf einen Ausbildungsplatz in Deutschland haben.

Kein Deutsch - keine Chance auf dem Arbeitsmarkt

Für Asis sind die Aussagen der Ministerin keine Hilfe. Denn er hat bis heute keine endgültige Entscheidung des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge, ob er in Deutschland bleiben darf oder zurück nach Afghanistan muss. Und so lange hat er weder das Recht auf einen Integrationskurs noch auf Unterstützung durch das Jobcenter. "Sprache ist der Schlüssel zum Leben. 16 Monate sitze ich schon zu Hause, darf keinen Deutschkurs machen, nicht zur Schule gehen, das ist überhaupt nicht gut. Das wäre so schön, wenn ich wieder zur Schule gehen könnte. Dann wäre ich neu geboren", übersetzt Adik für seinen Kumpel Asis. Aber danach sieht es momentan eher nicht aus.

