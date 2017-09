Stand: 28.09.2017 08:45 Uhr

Kein Anschluss: Marschbahn fällt schon wieder aus

Der Ärger auf der Marschbahnstrecke zwischen Sylt und Elmshorn (Kreis Pinneberg) hört einfach nicht auf. Viele Pendler sprechen von einem Bahn-Chaos. Auch am Donnerstag können sie sich nicht darauf verlassen, dass die Marschbahn fährt. Gleich am frühen Morgen fielen zwei Verbindungen aus. Laut einem Bahnsprecher müssen Fahrgäste noch mindestens bis zum Wochenende mit Ausfällen rechnen. Am Mittwoch fielen bereits 16 Züge aus, am Dienstag sind 14 Verbindungen ersatzlos gestrichen worden. Der Grund: Viele Triebwagen sind defekt.

Sylt-Pendler brauchen Geduld NDR 1 Welle Nord - Nachrichten für Schleswig-Holstein - 28.09.2017 08:00 Uhr Autor/in: Lukas Knauer Am Donnerstagmorgen fielen für die Sylt-Pendler erneut Bahn-Verbindungen aus - und es werden noch mindestens bis zum Wochenende weitere folgen. Es fehlt an Loks und Wagen.







Alte Loks und kaputte Wagen

Zwei Dinge machen der Bahn zu schaffen: die Loks und die Wagen. 15 Lokomotiven gehören einer Hamburger Investmentgesellschaft. Die DB Regio musste sie laut Vertrag übernehmen. Die Bahn hatte den Betrieb und die Fahrzeuge auf der rund 240 Kilometer langen Strecke im Dezember von der Nord-Ostsee-Bahn (NOB) übernommen. Doch die Loks fallen oft aus - weil sie Öl und Kühlwasser verlieren oder weil es Software-Probleme gibt. Von den 90 Wagen waren im Sommer noch 60 einsatzbereit, zuletzt fuhren offenbar weniger als 40. Immer wieder müssen sie repariert werden.

Bahn arbeitet an Lösung des Problems

Trotzdem zeigt sich die Bahn optimistisch. Das Unternehmen hofft, dass es auf der Strecke Sylt-Elmshorn ab Anfang der kommenden Woche keine Ausfälle mehr gibt. Bis dahin will die Bahn nach eigenen Angaben in ganz Deutschland Ersatz organisieren. Trotzdem müssen Bahn-Pendler vorerst weiter starke Nerven haben, denn von morgen an fährt die Marschbahn nur bis nach Elmshorn. Für das letzte Stück nach Hamburg müssen Passagiere umsteigen in andere Züge.

DGB Nord fordert Investitionsprogramm

Der DGB Nord hält die Situation für schwer erträglich - und das nicht nur auf der Strecke von und nach Sylt. Er sieht wachsende Probleme auf den Arbeitswegen und fordert ein Bahn-Investitionsprogramm im Norden. "Die Landesregierung muss in Berlin mehr Druck machen, damit mehr Investitionsmittel in den Norden fließen", sagte Uwe Polkaehn, Vorsitzender des DGB Nord. Nach seiner Ansicht hat "das jahrelange Sparen und Kürzen" Züge, Stellwerke, Bahnhöfe und Schienenwege nach und nach verkommen lassen.

