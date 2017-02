Stand: 27.02.2017 14:06 Uhr

Karnevalisten übernehmen Marne

Mit den Millionen von Menschen auf den Straßen in Köln oder Düsseldorf kann Marne zwar nicht mithalten. Aber für den tendenziell eher karnevalsmuffeligen Norden ist die 6.000-Einwohner-Stadt eine echte Narrenhochburg. "Marne ist das Epi-Zentrum des Karnevals in Norddeutschland", sagte Bürgermeister Klaus Braak. Die Narren von Marne vertreiben Braak und seine Kollegen am Nachmittag mit einer Konfettikanone aus dem Rathaus. Im hohen Norden heißt es übrigens nicht "Alaaf" und "Helau" sondern "Marn hol fast".

Kilometerlanger närrischer Lindwurm in der Innenstadt

Von 14.30 Uhr an ziehen Hunderte Karnevalisten mit ihren rund 50 Wagen durch den kleinen Ort im Kreis Dithmarschen und schmeißen tonnenweise Bonbons, Schokolade und Kamelle in die Menge. Dabei werden US-Präsident Donald Trump oder andere weltpolitische Themen nach Einschätzung der Organisatoren kaum eine Rolle spielen. Das "politischste" werde ein Fahrzeug zum Thema "Vogelgrippe" sein, sagte Heiko Claussen von der Marner Karnevals-Gesellschaft. An der circa zweieinhalb Kilometer langen Umzugsstrecke feiern jedes Jahr mehr als 20.000 Schaulustige aus dem ganzen Norden.

Rosenmontagsumzug hat lange Tradition

Den Rosenmontagsumzug in Marne gibt es bereits seit vielen Jahrzehnten. Seit Februar 1956 rollen - mit Ausnahme einer Pause zwischen 1969 und 1978 - Festwagen durch die schleswig-holsteinische Kleinstadt. Mittlerweile besitzt der Umzug bei den Nordlichtern Kultstatus. Nach Angaben der Veranstalter ist der Marner Festzug der einzige in Norddeutschland, der am Rosenmontag durch die Straßen zieht. In der Innenstadt sind dann viele Straßen für den Autoverkehr gesperrt.

