Stand: 09.11.2017 15:36 Uhr

Kamera erwischt Wolf (und Katze) im Vorgarten

Füchse, Marder und Rehe im eigenen Garten - das alles ist nicht neu für Burkhard Ohlsen aus Krempel im Kreis Dithmarschen. Denn der pensionierte Berufssoldat hat großes Geschütz für die Überwachung seines Grundstücks aufgefahren: Mehrere Wildkameras fangen alles ein, was sich in seinem Garten bewegt - auch bei Dunkelheit. Doch was Ohlsen jetzt auf den Bildern entdeckt hat, übertrifft alle bisherigen Aufnahmen. Ein Wolf spaziert um 5.25 Uhr durch den Vorgarten. Als die Kamera anspringt, erschreckt sich das Tier kurz und schaut noch einmal genau in die Linse. Im Hintergrund ist unter dem Holzstapel außerdem eine Katze zu erkennen, die den Wolf offenbar beobachtet.

Experten identifizieren Wolf

Ohlsens Haus liegt direkt an einem Wald- und Sumpfgebiet. Einen Wolf hatte Ohlsen aber noch nie vor die Linse bekommen. Um sicherzugehen, dass es auch wirklich ein Wolf ist, meldet er seine Aufnahmen einem Tierarzt, der wiederum den Wolfsbeauftragten des Landes informiert. Und die Experten haben keine Zweifel: Burkhard Ohlsen hatte einen Wolf in seinem Vorgarten.

Selber Wolf bei Wesselburen?

Bereits Anfang September war etwa 18 Kilometer südwestlich von Krempel ein Wolf gesichtet worden. Ein Ehepaar hatte das Tier in der Gemeinde Norddeich bei Wesselburen fotografiert als es gerade die Straße überquerte. Ob es sich bei dem Wolf auf der anderen Seite der Bundesstraße 5 um das selbe Exemplar handelt, ist noch nicht bekannt. Der Wildpark Eekholt hat in diesem Jahr zwölf Wolfsnachweise in Schleswig-Holstein registriert. In den vergangenen zehn Jahren gab es insgesamt 58 Nachweise.

Dieses Thema im Programm: Schleswig-Holstein Magazin | 09.11.2017 | 19:30 Uhr