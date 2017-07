Stand: 21.07.2017 12:38 Uhr

"Jamaika" will neue Bäderregelung prüfen

Wenn es nach der SPD geht, sollte alles so bleiben wie es ist: Denn sie hatte die Bäderregelung mühsam mit Gewerkschaften und Kirchen ausgehandelt. Demnach dürfen einige Branchen in Urlaubsorten auch an Sonn- und Feiertagen öffnen. Der neuen Landesregierung von CDU, Grüne und FDP geht das aber nicht weit genug. Die Parteien wollen die Regelung flexibler machen. Seit Jahren sorgt das Thema immer wieder für Gesprächsstoff - auch heute im Landtag.

SPD: "Bisherige Regelung hat sich bewährt"

Landtagsdebatte um Sonntagsöffnung in SH NDR 1 Welle Nord - Nachrichten für Schleswig-Holstein - 21.07.2017 12:00 Uhr Autor/in: Stefan Böhnke Sollte es mehr Sonntage geben, an denen die Geschäfte in Schleswig-Holstein öffnen? Sollte die sogenannte Bäderregelung ausgedehnt werden? Darüber hat der Landtag am Freitag debattiert







0 bei 0 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Die SPD fürchtet bei einer Änderung der Regelung mögliche Klagen von Gewerkschaften und Kirchen. Am Ende käme eine Regelung, die die Öffnungszeiten weiter beschneidet. "Wenn die Urlaubsausnahme zum Alltag wird, bekommen wir mehr als ein Problem", warnte die SPD-Politikerin Regina Poersch. Die Partei verweist auf Erfahrungen im Nachbarbundesland Mecklenburg-Vorpommern. Die jetzige Bäderregelung habe sich bewährt und werde "von allen mitgetragen, offenbar nur nicht von der FDP", sagte Poersch.

CDU: "Einkaufserlebnis gewinnt an Bedeutung"

Ein Festhalten daran scheiterte am Vormittag im Landtag aber an den Stimmen der "Jamaika"-Koalition. CDU, FDP und Grüne wollen mit allen Betroffenen darüber reden, ob die Sonntagsöffnungszeiten nicht doch flexibler gehandhabt werden können. Der Einzelhandel stehe wegen des Onlinehandels zunehmend unter Druck. CDU-Politiker Klaus Jensen will "mit Behutsamkeit" über eine Flexibilisierung der Öffnungszeiten reden, denn das Verhalten der Urlauber verändere sich, das Einkaufserlebnis gewinne an Bedeutung.

FDP: "Nicht hinter bisherige Regelung zurückfallen"

"Sonntagsöffnungen beleben die Tourismusorte", sagte FDP-Politiker Oliver Kumbartzky. Online könne man auch sonntags einkaufen. Deshalb sollten die gesetzlichen Regelungen nicht in Stein gemeißelt sein. "Wir wollen das Beste für den Tourismus-Standort Schleswig-Holstein erreichen", sagte Kumbartzky. Das Abendland sei dadurch nicht bedroht.

"Ich bin nicht der Überzeugung, dass man einen Feiertag nur dann heiligen kann, wenn die Geschäfte geschlossen sind", sagte Wirtschaftsminister Bernd Buchholz (FDP). Ihm sei aber die Sensibilität des Themas bewusst. Bei allen Diskussionen dürfe daher nicht riskiert werden, hinter die jetzige Regelung zurückzufallen, sagte Buchholz.

Grüne: "Keine Lösung, mit der alle zufrieden sind"

Grünen-Fraktionschefin Eka von Kalben stellte infrage, ob die Mehrheit der Interessen im aktuellen Kompromiss abgebildet ist. "Es wird aber ohnehin keine Lösung geben, mit der alle zufrieden sein können", sagte von Kalben.

Weitere Informationen Für welche Kommunen gilt die Bäderregelung? Hier finden Sie eine Liste der Städte und Gemeinden, die die Bäderregelung für sich in Anspruch nehmen dürfen. Sie umfasst rund 100 Kommunen in ganz Schleswig-Holstein. mehr

Sonntag-Shopping bisher nur im Sommer

2013 hatten sich das damals SPD-geführte Wirtschaftsministerium und die Kirchen auf einen Kompromiss bei der Bäderregelung geeinigt. Zwischen dem 15. März und 31. Oktober dürfen in touristisch geprägten Orten Geschäfte bestimmter Branchen auch am Sonntag öffnen. Das Sortiment soll "Waren des touristischen Bedarfs" beinhalten. Geschäfte mit so einem Angebot dürfen zwischen 11 und 19 Uhr für maximal sechs Stunden öffnen. Ausdrücklich von der Bäderregelung ausgenommen sind Möbel- und Autohäuser sowie Elektronikmärkte. Ab November müssen die Geschäfte, mit Ausnahmen um Weihnachten und Silvester, für viereinhalb Monate sonntags wieder schließen.

Die Regelung läuft am 14. Dezember 2018 aus und muss durch eine neue Verordnung des Ministeriums verlängert werden. In der bestehenden Regelung gibt es aber bereits eine Option auf Verlängerung um fünf Jahre.

Weitere Informationen Sonntags shoppen: Bäderregelung macht's möglich Seit Mitte März greift in Schleswig-Holstein wieder die Bäderregelung. Bis Ende Oktober dürfen in touristisch geprägten Orten Geschäfte bestimmter Branchen auch sonntags öffnen. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 21.07.2017 | 12:00 Uhr