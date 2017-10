Stand: 20.10.2017 12:06 Uhr

Jäger tötet Wildschwein vor Heider Sparkasse

In der Innenstadt von Heide sorgen Wildschweine für viel Aufregung. Nach Angaben der Polizei waren zunächst zwei ausgewachsene Tiere im Bereich Marktplatz und Stadtbrücke unterwegs. Die Beamten warnten Autofahrer davor, ihre Wagen zu verlassen. Die Wildschweine seien aggressiv. Passanten und Anwohner sollten in Häusern und Geschäften bleiben. Die Tiere befanden sich zwischenzeitlich im Gebäude der Sparkasse. Vor der Bank konnte eines der Wildschweine getötet werden, das zweite Tier flüchtete. Die Fußgängerzone in Heide ist abgesperrt worden. Die Warnung der Polizei gilt weiterhin.

Wildschweine gehen in Heide auf Menschen los















Augenzeugin: Frau liegt schreiend am Boden

Eine Augenzeugin sprach von einer am Boden liegenden, schreienden Frau, deren Hose zerrissen worden sei. Einem Mann sei eine Fingerkuppe abgerissen worden, berichtete ein weiterer Zeuge. Nach Informationen der Polizei wurden bislang insgesamt vier Menschen verletzt - davon mindestens einer schwer. Auch mehrere Autos wurden beschädigt.

Sparkassen-Gebäude wird evakuiert

In der Sparkassen-Filiale muss regelrechte Panik geherrscht haben. Laut Polizei hatten mehrere Beamte eines der Wildschweine im Vorraum "festsetzen" können. Mitarbeiter und Kunden, die sich in anderen Bereichen aufhielten, verließen das Gebäude per Drehleiter durch geöffnete Fenster. Ein Jäger erlegte das Tier schließlich vor der Bank.

Wildschwein "prügelt Gast aus Bäckerei heraus"

"Die Leute in Heide sind völlig fassungslos" NDR 1 Welle Nord - Schleswig-Holstein bis 2 - 20.10.2017 10:13 Uhr In der Heider Innenstadt ist große Vorsicht geboten. Dort rennen nach Angaben der Polizei zwei Wildschweine umher. NDR Redakteur Hanno Hotsch im Gespräch mit NDR 1 Welle Nord Moderator Jan Bastick.







4,32 bei 22 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Ersten Informationen zufolge war eines der Tiere am Vormittag zunächst in einen Optikerladen gestürmt. Am Hinterausgang rannte es durch eine Panzerglastür hindurch. Die Verkäuferin einer Bäckerei sprach gegenüber NDR 1 Welle Nord davon, dass eines der Wildschweine einen Gast regelrecht "aus dem Laden rausgeprügelt" habe.

Viele Straßen führen auf den Heider Marktplatz

Augenzeugen zeigten sich "völlig fassungslos" ob der Aggressivität der Tiere. Sie seien "wie aus dem Nichts" gekommen. Auf den Heider Marktplatz führen viele Straßen. Wie genau die Tiere in die Innenstadt gelangen konnten, ist bislang nicht geklärt.

Zweites Tier ist laut Polizei aktuell verschwunden

Das noch lebende Wildschwein flüchtete laut Polizei Richtung Stadtbrücke. Es sei zuletzt in der Waldschlößchenstraße und am Wasserturm gesichtet worden. Aktuell sei es allerdings verschwunden, hieß es in einer Mitteilung der Beamten um 11:32 Uhr. Die Bevölkerung solle nach wie vor wachsam bleiben, so ein Polizeisprecher.

Rettungsdienst: Verletzte wurden gebissen Schleswig-Holstein Magazin - 20.10.2017 19:30 Uhr Jan Meuter vom Rettungsdienst hat den Wildschwein-Einsatz in Heide begleitet. Er berichtet, wie die wild gewordenen Tiere mehrere Menschen verletzen konnten.







5 bei 2 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Weitere Informationen Jagd auf Wildschweine soll verstärkt werden Der Kreis Vorpommern-Greifswald will die Jagd auf Wildschweine intensivieren. Ein Schwarzwildsymposium in Anklam beschäftigt sich mit Maßnahmen zur Bestandskontrolle des Schwarzwilds. (28.06.2017) mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 20.10.2017 | 12:00 Uhr