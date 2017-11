Stand: 20.11.2017 11:18 Uhr

Immobilienpreise: Ist Föhr das neue Sylt?

Wer ein Haus auf Föhr kaufen oder bauen will, der muss viel Geld mitbringen. Allein in den vergangenen sechs Jahren gab es eine Steigerung von mehr als 46 Prozent. Kostete ein 120 Quadratmeter großes Haus im Jahr 2011 noch knapp 340.000 Euro, sind es heute im Durchschnitt fast 500.000 Euro - in Nieblum sogar 680.000 Euro.

Wer auf Föhr bauen will, braucht immer mehr Geld Schleswig-Holstein Magazin - 20.11.2017 19:30 Uhr Autor/in: Frank Goldenstein Die Grundstückspreise auf Föhr ziehen seit Jahren immer mehr Investoren an. Das ist ein Riesenproblem für junge Paare, die auf ihrer Heimatinsel bleiben und bauen möchten.

Baukosten sind zu hoch für viele Insulaner

Insulaner können diese Preise nicht bezahlen. Die Konsequenz: Sie müssen aufs Festland ziehen. Statt Einheimischen kaufen wohlhabende Menschen aus ganz Deutschland Objekte als Zweitwohnsitz auf Föhr. Freie Mietwohnungen gibt es so gut wie keine. Laut einer Studie fehlen aktuell 140 Stück. Bis 2030 werden es sogar 360 sein.

Viele müssen aufs Festland ziehen

Hark Riewerts ist auf Föhr geboren. Er sieht als Bürgermeister von Oldsum immer mehr Anzeichen für eine sogenannte "Versyltung". Insulaner müssen aufs Festland ziehen und zur Arbeit pendeln, weil ein Leben vor Ort zu teuer ist. Neue Häuser gehören oft reicheren Leuten beziehungsweise Investoren vom Festland. Es werden dann in der Regel Zweitwohnsitze. Solche Häuser, so Riekwerts, "kann sich ein einfacher Handwerker oder ein einfacher Insulaner nicht leisten."

Junge Föhrer Bauherren profitieren vom Erbbaurecht

Deshalb waren in Oldsum auf der alten Ringreiterwiese vier Baugrundstücke für Einheimische ausgeschrieben. Mehr als 20 Bewerber gab es. Ein Paar, das den Zuschlag bekommen hat, sind Sina Hennings und Henning Christiansen. Die Zwei kennen die schwierige Situation für junge Paare von der Insel, die gerne auf Föhr bauen würden. Auch sie haben zuvor Absagen bekommen oder das Geld reichte nicht. Für ein Bauland, das sie ins Auge gefasst hatten, lag der Quadratmeterpreis bei mehr als 500 Euro. Ihr Budget wäre bereits mit dem Grundstückskauf ausgereizt gewesen.

Durchschnittliche Bestandspreise auf Föhr Zahlen am Beispiel eines Kaufobjektes in der Größe 120 Quadratmeter (Quelle: lbs Immobilienmarktatlas)



2011 - 338.000 Euro

2013 - 409.000 Euro

2015 - 477.000 Euro

2017 - 495.000 Euro

In Oldsum profitieren sie vom Erbbaurecht. Die Gemeinde bleibt Grundstückseigentümer, die Bauherren bezahlen nur ihr Haus. Für sie ist das die einzige Chance, um sich mit 300.000 Euro ein Eigenheim zu finanzieren. Jeden Monat gehen zudem 100 Euro an die Gemeinde. Für Hennings und Christiansen ist das in Ordnung: "Sonst kriegt man hier ja auch kein Grundstück mehr. Oder nur noch für ziemlich viel Geld." Und das haben die beiden nicht. Deshalb wohnen sie, bis sie ihr Haus fertig gebaut haben, bei den Eltern.

Wohnen auf Föhr wird wohl nicht günstiger

Auch in Wyk setzt man auf das Erbbaurecht. Die Gemeinde stellt so sicher, dass Grundstücke auch an Insulaner gehen und im Winter bewohnt bleiben. Wohnen auf Föhr wird wohl in Zukunft - trotz solcher Angebote an junge, bauwillige Föhrer Paare - insgesamt nicht günstiger.

