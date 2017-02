Stand: 26.02.2017 12:40 Uhr

Hirsch "Sven" lebt allein unter Rindern

Eine Herde Galloway-Rinder bei Flensburg hat sei einiger Zeit ein besonderes Mitglied: einen Rothirsch. "Die Galloways sind seine Herde", sagt Gerd Kämmer vom Naturschutzverein Bunde Wischen, dem die etwa 60 Rinder gehören. Und so hat der Hirsch inzwischen auch einen Namen: "Sven" heißt er.

Tierische Völkerverständigung auf der Weide









Im Sommer verschwindet das Tier für ein paar Wochen

Seit nunmehr zwei Jahren lebt "Sven" - mal mehr mal weniger regelmäßig - bei der Herde. Zunächst sah es so aus, als mache der Hirsch nur einen Zwischenstopp bei den Rindern. In den vergangenen beiden Sommern war er immer für ein paar Wochen verschwunden. Doch ausgerechnet zur Brunftzeit kehrte er wieder zurück. "Was ihn genau treibt, wissen wir nicht", sagt Kämmer. Anfangs sei das Tier sehr scheu gewesen. "Man konnte ihn nur mit dem Fernglas auf große Entfernungen sehen, inzwischen kommt man auf bis zu 20 Meter an ihn ran." Die Rinder haben offenbar kein Problem mit dem Wildtier. Die tierische Völkerverständigung auf der Weide läuft reibungslos.

Hirsche fressen viel Grünzeug und Rinde

Kämmer vermutet, dass Sven aus Dänemark eingewandert ist. Rotwild sei in Südschleswig nämlich eigentlich nicht mehr beheimatet. Doch da die Hirsche nördlich der Grenze wenig Platz und Nahrung finden, gibt es eine wachsende Einwanderung nach Schleswig-Holstein. Weil es aber hierzulande wenig Wald gibt und die Tiere daher viel Grünzeug und Rinde im platten Land verputzen, gab es jüngst Beschwerden von Jägern.

Kommentar Der Röhrer wird in Südtondern zum Störer Immer mehr Hirsche aus Dänemark kommen nach Schleswig-Holstein. Das Problem: Die Tiere fressen Unmengen an Grünzeug und Rinde - auch die der wenigen Ulmen und Linden. (17.03.2016) mehr Für leckeres Biofleisch selbst Rinder treiben Egal ob gesperrter Schlachthof oder falsch etikettiertes Fleisch: Skandale nehmen die Mitglieder der Rindergilde Geesthacht gelassen. Sie kümmern sich selbst um die Tiere, die sie später essen. (11.09.2014) mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Schleswig-Holstein am Nachmittag | 26.02.2017 | 14:05 Uhr